X級太陽閃焰大爆發！台北天文館：數日內可能引發嚴重磁暴

太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日爆發X1.9級閃焰，同時還伴隨著日冕物質拋射(CME)，目前預計CME 將在未來數日內影響地球，引發地磁效應並產生強烈(G3)甚至嚴重(G4)的地磁暴。 圖：台北天文館／提供

[Newtalk新聞] 太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日爆發X1.9級閃焰。台北天文館指出，本次爆發已對地球向陽面的高頻通訊造成干擾，目前仍處於活動高峰期，未來數日內可能引發嚴重磁暴，中緯度地區有機會看到極光。

台北天文館指出，太陽繼去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日爆發X1.9級閃焰，同時還伴隨著日冕物質拋射(CME)，目前預計CME 將在未來數日內影響地球，若CME如預期到達地球且磁場方向正確，就可能引發地磁效應並產生強烈(G3)甚至嚴重(G4)的地磁暴。

目前太陽仍處於第25週期的活動高峰期，未來還可能出現強烈的閃焰爆發及地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等也都可能受到影響，不過這些異常狀況通常是短暫而可控的。

而這場強烈的X1.9級太陽閃焰來自編號AR4341的太陽黑子區，SDO(太陽動力學觀測衛星)捕捉到其超高溫閃焰電漿圖像，本次爆發已對地球向陽面的高頻通訊造成干擾，尤其影響大西洋航區以及歐洲與非洲部分地區的航空與海事高頻通訊。

另外，台北天文館表示，將於開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡讓大家一睹壯觀的太陽景象。

