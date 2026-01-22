X級太陽閃焰爆發 天文館：北緯45°有機會看極光

今年首次爆發X級太陽閃焰，台北天文館提醒，太陽仍處於第25週期活動高峰期，未來可能再出現強烈閃焰和地磁風暴，通訊系統、衛星導航及電力網路可能短暫受影響，北緯45°地區也有可能看到北極光。此外，天文館在特定時段開放專業望遠鏡讓安全觀測太陽。

台北市立天文館在臉書表示，太陽去年12月出現巨大黑子群後，今年1月18日爆發X1.9級閃焰，並伴隨日冕物質拋射（CME），預計未來數日內影響地球。若CME如預期抵達且磁場方向適合，可能引發強烈（G3）甚至嚴重（G4）的地磁暴，干擾衛星運行、降低GPS精度、增加太空船大氣阻力，也會增強極光活動，北緯45°地區可能看到北極光。

天文館提醒，太陽仍處於第25週期活動高峰期，未來可能再出現強烈閃焰和地磁風暴，通訊系統、衛星導航及電力網路可能短暫受影響，但通常可控，民眾不需恐慌。

此外，為了讓民眾安全觀測太陽，天文館於開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡供民眾觀賞壯觀的太陽景象。

氣象署網站說明，太陽閃焰（Solar Flare）是太陽表面活躍區突然瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，依照規模可持續數分鐘到數小時不等。由於閃焰是電磁波現象，不是以光速傳播，從發生到影響地球附近太空環境，大約需要8分多鐘。

