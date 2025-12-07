X遭歐盟重罰 美副國務卿：有損跨大西洋夥伴關係

（中央社頓華盛頓6日綜合外電報導）美國副國務卿藍道今天撰文表示，科技鉅子馬斯克旗下社群平台遭歐盟裁罰1.4億美元（約新台幣44億元），凸顯歐洲要求美國提供軍事保護的同時，也在削弱美國政策。

路透社報導，藍道（Christopher Landau）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）等多名美方官員同聲批評歐盟對馬斯克（Elon Musk）旗下平台X處以罰款是審查行為。但藍道更進一步，提出了超越盧比歐的更深層次意識形態和戰略關切。

廣告 廣告

藍道在X發文表示，歐盟與川普政府在諸多議題上的分歧，使得北大西洋公約組織（NATO）下的美歐夥伴關係受到破壞。他並指出，歐盟的監管立場可能損害西方共同的安全與價值觀。

藍道在貼文中寫道：「當這些國家戴上北約的帽子時，他們堅稱跨大西洋合作是雙方安全的基石；但當他們戴上歐盟的帽子時，卻推動各種往往與美國利益與安全完全相悖的議程…這種矛盾的作法必須停止。」

歐盟昨天宣布對X開罰，是歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）首次重大執法行動。歐洲監管機關指出，X因藍勾勾驗證系統具誤導性、廣告紀錄透明度不足，以及拒絕讓研究人員取得公開數據而遭裁罰。

藍道此番批評，加上盧比歐、副總統范斯（JD Vance）以及聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）先前的反對聲音，反映出華府憂心歐洲數位監管對美國企業造成的影響。

盧比歐和卡爾表示，這項罰款表明對美國科技公司的偏見，其中盧比歐稱這是外國政府對美國人民的攻擊，更是針對美國網友的審查行徑。

馬斯克本人在罰款消息公布後，昨天於X發文表示：「歐盟應被廢除，並將主權交還各個國家，讓各國政府能更有效代表人民。」此番發言令爭議升溫。

歐盟官員表示，他們是在保護用戶免受詐騙與不實資訊侵害，並強調X身為美國企業的身分與處以罰款的決定無關。（編譯：陳昱婷）1141207