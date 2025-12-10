X點頭了 同意遵守澳洲社群媒體禁令

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下的社群媒體平台X今天(10日)表示，將會遵守澳洲率先全球、對不滿16歲的青少年與孩童採取的社群媒體禁令。

澳洲今天成為全球第一個禁止16歲以下用戶使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書(Facebook)等平台都不能使用。

X發表聲明指出，「這不是我們的選擇─這是澳洲法律的要求」。

過去稱為推特(Twitter)的X，是10個受限的社群媒體中，最後一個闡明將如何執行澳洲法律的平台。如今這些平台都同意採取行動來移除年幼的用戶。

一旦他們未能採取合理行動來刪除不滿16歲用戶在澳洲的帳號，將面臨3,300萬美元的罰款。

澳洲政府表示，為保護孩童免於「掠食性演算法」讓手機螢幕充斥著霸凌、色情和暴力內容所影響，有必要採取前所未見的措施。(編輯:王志心)