X、ChatGPT一直連不上！疑Cloudflare故障全球大當機

今（18）晚傳出ChatGPT、X（前身為推特）和多個政府網站大當機，故障原因疑似源於Cloudflare網路內部伺服器錯誤。（圖／翻攝自ChatGPT）

全球多個網站今（18）日晚間出現大當機狀況，包括社群平台X（前身為推特）、AI應用程式ChatGPT和熱門線上遊戲英雄聯盟LOL，用戶都無法成功連上。有外媒指出，背後原因疑似源於網路服務公司Cloudflare內部伺服器錯誤。社群平台X

根據外媒《獨立報》報導，今晚全球傳出多個網站大當機狀況，自晚間19時30分開始陸續擴大，使用Cloudflare服務的網站不是出現「Internal Server Error」錯誤訊息，就是有頁面無法載入的問題。而Cloudflare發出的最新公告指出，已發現相關問題並著手調查，承諾將會提供更多詳細。

Cloudflare是一間提供網路基礎設施服務的公司，技術廣泛支援網站穩定、安全性，更是當今網路運作的核心技術，其中包含保護網站免於網路攻擊，以及在高流量時協助網站保持上線的工具；Cloudflare雖然不是民眾直接使用的工具，但多半算是「隱形存在」。

此次故障造成許多網站同步當機，情況與今年10月Amazon Web Services（AWS）發生技術問題，引發全球性網路癱瘓頗相似，更令外界關注後續更新狀況。

除此之外，負責監測網路斷線的追蹤平台Down Detector也受到同樣技術問題影響，導致頁面一度無法正常運作；但在成功載入時，上面的斷線呈報情況已明顯飆升。

