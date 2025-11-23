「X」啟動帳號「回收再分配」市集，Premium+付費用戶可申請稀有帳號名稱
繼上個月預告將針對長期閒置的帳號名稱進行「重新分配」後，「X」正式向Premium+訂閱用戶開放此項功能，意味只要使用者願意支付每月40美元 (或是支付年費 395 美元) 的訂閱費用，就有機會申請那些過去因被佔用，但目前已不活躍而無法取得的帳號名稱。
不過，這項功能的運作邏輯似乎有些令人摸不著頭緒，同時伴隨著相當嚴格的附帶條件。
分為「優先」與「稀有」兩類，界線模糊
目前的帳號市集將帳號名稱分為「優先」 (Priority)與「稀有」 (Rare)兩種類型。
「X」官方建議「優先」類別主要提供給希望取得更貼近真實姓名帳號名稱的用戶，但即使是像「@kbell」或「@karissa」這樣看似普通的縮寫或名字，都被系統歸類為「稀有」而無法直接申請，僅能登記為「感興趣」，並且需要說明理由。
反觀一些充滿惡搞意味的帳號名稱，例如「@elonfarts」、「@grokfacts」，或是「@kbchat」，在系統中卻被列為可供申請的「優先」帳號。這顯示「X」對於帳號價值的判定標準似乎有些令人費解。
All Premium+ and Premium Business members now have full access to the Handle Marketplace.
Just open your Premium Hub on any device and tap the new link. We hope you find the handle you've always wanted. pic.twitter.com/QiG5qjlTQQ — Handle Marketplace (@XHandles) November 21, 2025
稀有帳號採邀請制拍賣，價格恐破百萬美元
至於那些被歸類為「稀有」的帳號——通常是單字、俚語，或極短字元的帳號名稱，例如「@memelord」、「@phone」、「@AIchat」，「X」表示這些是最具價值的資產。
取得方式目前尚不明朗，官方僅透露可能會透過「公開釋出」 (public drop)，並且採用基於功績的申請系統免費發放。或者，針對特定熱門帳號名稱採邀請制購買方式，價格據稱將落在2500美元至「超過七位數」的數百萬美元規模之間。
終身僅一次機會，並且需維持「活躍」
除了高昂的潛在費用，申請過程還伴隨著嚴格的限制與風險：
• 終身一次：「X」限制每位用戶在帳號的整個生命週期內，僅能請求一次優先帳號。
• 強制活躍：取得帳號後，用戶必須維持Premium+訂閱身分，並且需定期發布原創內容並積極參與互動。若帳號再次陷入沈寂或僅是用於投機用途，「X」有權將其收回。
• 官方擁有權：服務條款明定「X」擁有且可收回任何帳號名稱。
考量到「X」過去曾有強制徵收用戶帳號 (如最知名的「@X」事件) 的紀錄，再加上必須持續付費訂閱與維持活躍度的要求，對於想要花大錢或動用唯一一次機會來「換名」的用戶而言，這恐怕是一筆需要審慎評估的投資。
