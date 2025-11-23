繼上個月預告將針對長期閒置的帳號名稱進行「重新分配」後，「X」正式向Premium+訂閱用戶開放此項功能，意味只要使用者願意支付每月40美元 (或是支付年費 395 美元) 的訂閱費用，就有機會申請那些過去因被佔用，但目前已不活躍而無法取得的帳號名稱。

「X」啟動帳號「回收再分配」市集，Premium+付費用戶可申請稀有帳號名稱

不過，這項功能的運作邏輯似乎有些令人摸不著頭緒，同時伴隨著相當嚴格的附帶條件。

分為「優先」與「稀有」兩類，界線模糊

目前的帳號市集將帳號名稱分為「優先」 (Priority)與「稀有」 (Rare)兩種類型。

「X」官方建議「優先」類別主要提供給希望取得更貼近真實姓名帳號名稱的用戶，但即使是像「@kbell」或「@karissa」這樣看似普通的縮寫或名字，都被系統歸類為「稀有」而無法直接申請，僅能登記為「感興趣」，並且需要說明理由。

反觀一些充滿惡搞意味的帳號名稱，例如「@elonfarts」、「@grokfacts」，或是「@kbchat」，在系統中卻被列為可供申請的「優先」帳號。這顯示「X」對於帳號價值的判定標準似乎有些令人費解。

稀有帳號採邀請制拍賣，價格恐破百萬美元

至於那些被歸類為「稀有」的帳號——通常是單字、俚語，或極短字元的帳號名稱，例如「@memelord」、「@phone」、「@AIchat」，「X」表示這些是最具價值的資產。

取得方式目前尚不明朗，官方僅透露可能會透過「公開釋出」 (public drop)，並且採用基於功績的申請系統免費發放。或者，針對特定熱門帳號名稱採邀請制購買方式，價格據稱將落在2500美元至「超過七位數」的數百萬美元規模之間。

終身僅一次機會，並且需維持「活躍」

除了高昂的潛在費用，申請過程還伴隨著嚴格的限制與風險：

• 終身一次：「X」限制每位用戶在帳號的整個生命週期內，僅能請求一次優先帳號。

• 強制活躍：取得帳號後，用戶必須維持Premium+訂閱身分，並且需定期發布原創內容並積極參與互動。若帳號再次陷入沈寂或僅是用於投機用途，「X」有權將其收回。

• 官方擁有權：服務條款明定「X」擁有且可收回任何帳號名稱。

考量到「X」過去曾有強制徵收用戶帳號 (如最知名的「@X」事件) 的紀錄，再加上必須持續付費訂閱與維持活躍度的要求，對於想要花大錢或動用唯一一次機會來「換名」的用戶而言，這恐怕是一筆需要審慎評估的投資。

