「X」 (前身為Twitter) 稍早 (11/15) 正式揭曉其承諾已久的全新聊天平台，將以「Chat」功能取代現有的私訊 (Direct Messages) 服務。此次重大更新將導入其他主流通訊軟體具備的完整功能，包含語音與視訊通話、檔案分享、編輯與刪除已傳送訊息，以及更注重隱私的端對端加密 (end-to-end encryption) 與截圖通知。

「X」正式推出私訊替代功能「Chat」，導入端對端加密、語音視訊通話與檔案分享

iOS、網頁版先行，Android稍後推出

「X」表示，這項名為「Chat」的全新聊天平台將從即日起先向iOS與網頁版用戶陸續推送，至於Android版本則標示為「即將推出」 (coming soon)。

此外，「X」也透露正在開發「語音備忘錄」 (voice memo)功能，未來將支援用戶交換音訊訊息。

加密功能擴展，但坦承不防中繼攻擊

不過，「X」推動「Chat」功能的過程並非一路順遂。在今年稍早曾推出過早期版本的加密訊息，隨後在今年5月份因不明問題而暫停提供使用。而此次推出的正式版本，似乎解決了早期的部分限制。

根據「X」公布技術支援文章內容顯示，包含群組傳遞訊息與媒體檔案都已經可以被加密，但「X」也說明目前元資料 (Metadata)內容並未作加密，意味包含收件人資訊在內的相關中繼資料將不會被加密，而「X」也說明目前正在開發能協助用戶驗證加密對話真實性的相關功能。

