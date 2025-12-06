「X」稍早遭歐盟執委會以違反數位服務法為由祭出重罰，歐盟認定「X」在平台透明度規則上出現三項違規，因此處以1.2億歐元 (約1.4億美元)的罰款。

「X」遭歐盟重罰1.4億美元，藍勾勾認證被認定具「欺騙性設計」、違反數位服務法

這項裁決主要針對「X」備受爭議的「藍勾勾」驗證系統，以及其廣告資料庫透明度不足與限制研究人員存取數據等問題。

藍勾勾人人可買，歐盟：誤導用戶以為經過驗證

歐盟執委會最核心的指控，在於「X」的藍色勾選標記 (Blue Checkmark)設計。在Twitter時代，藍勾勾代表該帳號經過官方審核驗證，但在Elon Musk接手、改為付費訂閱制之後，任何人基本上只要付費就能獲得該標記。

歐盟指出，這種「欺騙性設計 (deceptive design)」使得用戶無法分辨互動對象是否真實，進而造成將用戶置於詐騙與冒充欺詐的風險之中。歐盟在聲明中強調：「雖然數位服務法 (DSA)並未強制要求用戶驗證，但它明確禁止線上平台在未進行驗證的情況下，錯誤地聲稱用戶已通過驗證」。

廣告資料庫設障礙、阻擋研究人員

除了藍勾勾，「X」在另外兩個領域也被認定違規：

• 廣告透明度不足：歐盟裁定「X」的廣告資料庫採用「設計特徵與存取障礙」，導致公眾難以判斷廣告來源，也無法有效識別詐騙或威脅活動，凸顯「X」未能提供關於廣告內容與付費實體的充分資訊。

• 限制研究數據存取：數位服務法要求平台必需向合格的研究人員提供公共數據。歐盟指控「X」的做法設有不必要的限制，更直接影響研究人員針對歐盟境內系統性風險的分析」。

需在限期內回應，並且提出改善計畫

這是數位服務法生效以來，首度針對藍勾勾認證問題做出的違規裁決。目前「X」有60個工作天的時間來回應關於藍勾勾違規裁定，並且必需在90天內提交實質改進的「作為計畫」 (action plan)，說明將如何解決廣告資料庫與數據存取的問題。若未能遵守，「X」將再面臨進一步的罰款。

