在CES 2026展前活動上，Intel正式宣布其代號Panther Lake、首款18A製程打造的Intel Core Ultra Series 3處理器正式進入市場。這款處理器對於Intel來說別具里程碑意義，不僅象徵Intel在半導體製程技術上的回歸，更宣示要在效能與功耗表現上，對Qualcomm等Arm架構陣營發起反攻，更強調從研發、佈署生產製造都是在美國境內完成。

x86架構能效反攻！代號Panther Lake、首款18A製程打造的Intel Core Ultra Series 3處理器正式登場

在去年公布代號Panther Lake的新一代筆電處理器設計細節後，Intel此次宣布新一代以Core Ultra Series 3為稱的筆電處理器將進入市場，並且標榜提供「前所未有」的能效比、圖形效能與AI運算能力表現，首波筆電產品預計將於今年1月底陸續在全球市場由合作夥伴推出。

x86架構能效反攻！代號Panther Lake、首款18A製程打造的Intel Core Ultra Series 3處理器正式登場

首波推出的Core Ultra Series 3處理器，包含配置16個核心、最高運作時脈為5.1GHz的Core Ultra X9 388H、Core Ultra 9 386H、Core Ultra X7 368H、Core Ultra 7 366H、Core Ultra X7 358H、Core Ultra 7 356H，以及2款配置8個核心、最高運作時脈為4.8GHz的Core Ultra 7 365、Core Ultra 7 355。

而此次基於Xe3架構的Intel Arc GPU設計，僅用於新增加的Core Ultra X系列。

Intel 18A製程加持，架構全面翻新

Core Ultra Series 3採用全新的運算核心架構，包含新一代的P-core (效能核心)、E-core (效率核心)，以及LP E-core (低功耗效率核心)。

在AI算力部分，Intel導入NPU 5架構設計，更強調全系列處理器的NPU算力均可達到50 TOPS，若加上GPU與CPU的加總算力則更為驚人，完全符合微軟Copilot+ PC的定義標準。

圖形效能大躍進：Xe3架構登場

另一個亮點則是內顯效能，Core Ultra Series 3整合基於Xe3架構的Intel Arc GPU設計，最高配備12組Xe核心。官方數據顯示，其遊戲效能相比前一代Lunar Lake (Series 2) 提升高達77%，對比競爭對手如Qualcomm Snapdragon X Elite更有著2.6倍的提升幅度，並且支援XeSS 3超取樣技術，強調在輕薄筆電上也能流暢運行3A級別遊戲作品。

效能與續航的雙重紅利

受惠於Intel 18A製程與架構優化，Intel強調這次在功耗控制有極大信心。

• 多工效能：旗艦款Core Ultra X9 388H在多執行緒效能上，比前一代Lunar Lake提升60%，相比Arrow Lake則提升24%，甚至比Qualcomm X Elite高出18%。

• 極致續航：Intel標榜在Netflix連續串流播放測試中，電池續航力最高可維持達27.1小時，徹底打破x86架構設計筆電續航較弱的刻板印象。

• 能效比：在相同效能下，功耗比前代降低40%，對比AMD代號Strix Point的Ryzen AI 300系列處理器則降低達50% 。

全新分級：Core Ultra X系列

為了區分極致效能產品，Intel這次在產品命名新增了「X」系列，推出全新Core Ultra X9與X7系列處理器。這些型號專為需要處理繁重任務 (如遊戲、內容創作)的行動用戶設計，最高提供16核心 (4P+8E+4LPE)的配置，並且整合基於Xe3架構的Intel Arc B390 GPU或B390 Pro GPU設計。

從PC到邊緣運算

除了消費級筆電，Intel也宣布Core Ultra Series 3首度獲得嵌入式與工業級認證，強調將AI運算能力進一步延伸至機器人、智慧城市與醫療等邊緣運算 (Edge AI) 應用領域，更說明其在工業環境下具備高度可靠性與寬溫運作能力，同時也將以此與NVIDIA的Jetson Orin平台競爭。

此外，Intel也表示將推出參考設計開發板，並且提供相關AI機器人軟體堆疊，藉此協助更多開發者藉由Core Ultra Series 3處理器打造各類機器人等邊緣運算應用。

x86架構能效反攻！代號Panther Lake、首款18A製程打造的Intel Core Ultra Series 3處理器正式登場

x86架構能效反攻！代號Panther Lake、首款18A製程打造的Intel Core Ultra Series 3處理器正式登場

分析觀點：Intel的「轉捩點」之作

代號Panther Lake的Core Ultra Series 3處理器，顯然將是Intel近年來最重要的一張牌。

過去兩年，面對Apple Silicon與Qualcomm Snapdragon X Elite在「能效比」表現的步步進逼，x86陣營確實面臨不小壓力。不過，隨著Intel 18A製程的落地，我們看到Intel成功在維持x86軟體相容性優勢的同時，大幅補足了功耗短板，甚至在圖形效能上取得了壓倒性勝利。

如果實際上市產品能兌現「27小時續航」與「遊戲效能翻倍」的承諾，那麼2026年將會是x86筆電重新奪回話語權的一年。對於消費者來說，不再需要在「效能/相容性」與「續航力」之間做選擇，無疑是一大福音。

而可能是為了強化Panther Lake產品上市宣傳效益，Intel此次在CES 2026期間公布產品並未包含過往會同步推出的HX系列高性能處理器，或許接下來的更新將會有更多更多針對高性能產品問世。

x86架構能效反攻！代號Panther Lake、首款18A製程打造的Intel Core Ultra Series 3處理器正式登場

x86架構能效反攻！代號Panther Lake、首款18A製程打造的Intel Core Ultra Series 3處理器正式登場

