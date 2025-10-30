Find X9系列主攻攝影 realme 15夜拍AI神器

迎戰年末換機潮，各大手機品牌爭相推出新產品。OPPO今(30)日在台推出全新Find X9系列手機，配置與聯發科共同調校的「天璣9500」，加入OPPO首款2億畫素鏡頭，讓手機成為最強「旅拍神器」。relame全新機款「realme 15」系列上市，不僅有前後3鏡頭5,000萬畫素相機，更有4K 60FPS錄影功能，滿足年輕人在派對或音樂祭中的拍攝需求。

為滿足追劇、打手遊、辦公、拍攝影片……等各種需求，OPPO Find X9系列導入與聯發科共同調校的晶片「天璣9500」，採用台積電第3代奈米製程，快取容量顯著提升，同時整合聯發科全新高性能雙AI處理器NPU 990，算力較前代機種增加1倍，實際上手就能感受到性能升級。

「Find X9 Pro」具備OPPO首款2億畫素哈蘇長焦鏡頭，結合f/2.1大光圈與多幀算法，照片裁切放大後依然清晰銳利。Ultra XDR主鏡頭有5,000萬畫素，配上OPPO與Sony聯合訂製的LYT-828感光元件，即使在黑夜中拍攝也很清晰。「Find X9」全相機使用5,000萬畫素鏡頭，以及Sony LYT-808感光元件，成像效果媲美市面上的競品Pro機型。

螢幕部分，Find X9 Pro與Find X9分別為6.78吋、6.59吋大螢幕，1.15mm極窄邊框讓螢幕占比增加至95.5%，還有120Hz高更新率與最高3600尼特戶外峰值亮度、通過德國萊茵TÜV智慧護眼認證，實現「暗光下護眼、強光下清晰」的目標。「Find X9 Pro」有霜月白、曜鈦灰雙色，16GB+512GB售價3萬8,990元，「Find X9」則有鈦銀、赤月、玄黑3色，12GB+256GB售價2萬8,990元，即日開賣。

realme 15系列新機也登台搶市，鎖定年輕族群對夜間影像與即興創作的喜好，搭載前後3鏡頭5,000萬畫素相機與4K 60FPS錄影功能。系統結合AI加入AI超光影2.0、AI派對模式與AI圖像精靈……等服務，攝影補光技術亮度較前代提高40%，還能自動偵測臉部膚色、提升低光亮度。此外，內建電池容量7,000mAh，加上80W SUPERVOOC閃充功能，從0%充電至100%只要61分鐘。

realme 15 5G外觀有鈦空灰與光織粉雙色，12GB+256GB價格為1萬990元，預計11月7日發售。realme 15 Pro設計月輝銀、星森綠雙色，12GB+256GB售價1萬3,990元。另外還有「權力遊戲」聯名限量版「龍焰黑」，配置12GB+512GB，建議售價1萬5,990元，10月31日起銷售。11月底前購機並完成登錄，加碼抽東京雙人自由行5日+晴空塔夜景門票。

