Find X9銷量創OPPO歷代旗艦新高 體驗空間限時登場
記者李鴻典／台北報導
OPPO Find X9 系列——Find X9 Pro與Find X9上週末於全台指定通路開放交機，湧入大批消費者熱烈詢問，其中，台北三創旗艦店單一門市，即達單日交機人數較前代翻倍成長、刷新近年紀錄的好成績，展現開賣的強勁氣勢。
OPPO表示，Find X9 系列開賣一週後，突破OPPO歷代旗艦機的銷售新高，其中搭載OPPO首款 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭、7500mAh超大電量的Find X9 Pro成為推升整體表現的關鍵動能，銷量較前代狂翻兩倍，顯見市場對OPPO影像旗艦的高度肯定。而主打7025mAh超大電量、6.59吋黃金尺寸的Find X9，則以媲美友商Pro機型的旗艦規格，帶動銷量穩健成長，其中本次推出的特殊色「赤月」頗受歡迎，佔數字機型銷售的四成比例。
購買Find X9 系列再享多項尊榮售後服務；包含免費到府收送維修、高端備用機借用、指定服務中心每年免費享兩次更換保護貼與清潔服務、限定期間至指定通路購買享12個月螢幕意外保障與12個月延長保固等多項服務。此外，上週於新竹巨城新開幕的體驗店推出專屬活動；即日起至11月30日，至門市體驗手機即送限量超商禮券；購買Reno、A系列手機，加碼再送限量小家電；11月每週六指定耳機限量買一送一、精選商品0元起標等。
OPPO攜手《英雄聯盟》電競全球賽事，成為2025年全球總決賽與季中冠軍賽MVP獎項的冠名贊助夥伴。其中，Find X9 系列將以「賽場影像官方用機」角色記錄比賽的精采瞬間。為了讓更多玩家體驗Find X9 系列，OPPO將於《英雄聯盟》台灣代理商「台灣大哥大」舉辦的線下觀賽派對中入駐應援攤位，讓玩家們玩限定拍貼，還可以現場體驗哈蘇增距鏡，贏取多樣限定好禮。《英雄聯盟》世界大賽觀賽派對，時間：11/9（日）11:00開放入場，地點：101水舞廣場（臺北市信義區信義路五段7號）。
OPPO將於11月15日至11月23日於信義區打造為期十天的限時體驗空間，以Find X9 系列代表全機靈魂的哈蘇大師鏡頭為外觀、「超越所見」的影像實力為靈感，匯集專業攝影師的大師之作、多元互動區域。「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間，時間：11/15-11/23 每日12:00-21:00，地點：微風松高H&M前戶外廣場（台北市信義區松高路16號）。
國際時尚配件品牌CASETiFY迎接雙11購物節，即日起至 11 月 14 日，凡於 CASETiFY 台灣官方網站購買指定產品購買一件享 85 折、兩件享 75 折、三件享 7 折，四件以上下殺至 65 折優惠，CASETiFY STUDiO 品牌概念店亦同步釋出優惠活動，詳洽全台七家 CASETiFY STUDiO 品牌概念店公布資訊。CASETiFY 更祭出手機吊飾、錶帶 5 折優惠。
CASETiFY 近期也同步推出即將揭開最終篇章的怪奇物語 x CASETiFY 聯名系列、以及慵懶可愛的鴨鴨 SSEBONG 系列兩大話題新印花設計。
普發一萬強碰雙11，即日起至11月13日，全館商品最低65折起，每日更推出指定商品快閃優惠價，玩遊戲找優惠碼（LG11TW），即可享指定商品95折優惠。
活動期間自LINE 購物進入 LG 官方線上商城，11月7日至12日結帳後加碼贈 LINE POINTS 16% ，11月13日結帳後加碼贈 LINE POINTS 12% ；經由 ShopBack 進入，11月11日加碼現金回饋 8% 無上限；於活動期間之周二至四結帳後，享現金回饋6%無上限；其他時段結帳則享現金回饋4%無上限。
除家電推出雙11優惠活動外，即日起至11月12日，LG 3C商品也同步推出超殺優惠，包含gram 系列 AI 入門筆電、gram Pro 系列AI 創作筆電、UltraGear 專業電競螢幕，今年度全新推出的斜槓機，以及募資熱銷的CineBeam S小銀河Ultra投影機、Smart Monitor 智慧螢幕等也通通祭出折扣。
天氣轉冷，渴望擁抱卻一不小心「暈船」？別怕，這次有MOJOIN陪你一起療傷取暖，暈船仔不再心寒！橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN自2023年起發起跨域企劃《看你聽的》，兩年間攜手老王樂隊、美秀集團、理想混蛋、芒果醬等知名樂團，將人氣單曲化作故事靈感，延伸作品累積瀏覽近200萬人次，帶動MOJOIN聲量成長逾六倍，並兩度入圍金漫獎，成功開創「音樂 × 故事」的嶄新閱讀體驗。
2025年《看你聽的》第三彈強勢回歸，翻轉為「故事先行」，邀音樂人為漫畫與小說作品量身打造主題曲，全面強化原創IP應用。今年MOJOIN以「暈船求生指南」為主題，聚焦Z世代戀愛現狀；並邀請金曲歌后鄭宜農與饒舌詩人wannasleep聯手出擊，為漫畫家HOM、依萊Eli及小說家鹿潮、月亮熊的作品量身打造主題曲。
原創漫畫、小說與新歌30秒搶先版MV即日起於MOJOIN、音樂人社群公開，完整漫畫版MV、歌曲將於11月12日正式發行；並同步推出限量周邊與主題活動，參加者不僅有機會獲得歌手親簽專輯，投稿你曾在交友軟體發生的「鬼故事」還有機會獨得1萬元獎金。
