xAI完成200億美元融資！證實Grok 5正在訓練中，輝達、思科入列投資陣容

重點一：xAI完成200億美元融資，超越原訂 150 億美元目標，投資方含輝達（NVIDIA）與卡達投資局。

重點二：資金將用於擴建資料中心、加速產品佈署與核心研究，聚焦Grok。

重點三：本輪融資未揭露xAI最新估值；2025 年曾洽談 2300 億美元估值。

伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧新創xAI宣布完成200億美元（約為新台幣6,300億元）募資，明顯超越先前設定的 150 億美元目標。

投資陣容包括輝達（NVIDIA）、Valor Equity Partners與卡達投資局（Qatar Investment Authority），並有Fidelity、StepStone、MGX、Baron及思科（Cisco）投資部門參與。

xAI 此次募資規模達 200 億美元，顯示生成式 AI 賽道的資本熱度未歇。公司未揭露各投資人出資細項或股債結構，但先前市場消息顯示，輝達的出資規模曾規劃最高達20億美元。

投資名單除半導體與雲端供應鏈的重要策略夥伴外，也涵蓋大型資管與主權基金，反映資本市場對基礎模型、推理服務與資料中心算力需求的長線押注。

銀彈到位！xAI證實Grok 5正在訓練中

xAI指出，融資將「加速世界級基礎設施建置」，並推進「觸及數十億用戶的變革性AI產品」開發與佈署；同時，以研究深化其「理解宇宙」的使命。實務上，這意味公司將加速擴建資料中心園區、擴充運算與儲存容量、優化能源與散熱方案，以支援大規模模型訓練與推理服務。

在產品端，xAI證實「Grok 5 目前正在訓練中」，並稱將專注於推出運用 Grok、Colossus 與 𝕏 的新產品。值得注意的是，Grok近期因影像生成功能（特別是「辛辣模式」）被發現可繞過安全限制，生成大量未經許可的不雅影像而引發監管關注。

在xAI估值方面，《華爾街日報》去年 11 月曾報導 xAI 商談募資 150 億美元，對應估值約 2300 億美元，但此次融資xAI並未公開最新估值。

關聯企業動態方面，太空探索公司 SpaceX 於 6 月在一筆 50 億美元募資中對 xAI 投入 20 億美元；馬斯克也公開支持特斯拉 (Tesla) 投資 xAI 的構想，但該提案在股東間意見分歧，目前仍由董事會審議。

本次公布的投資名單未包含 SpaceX 與特斯拉，顯示 xAI 在跨公司治理上仍需降低潛在的利益衝突與監管風險。

