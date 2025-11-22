XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心
（中央社記者黃旭昇新北22日電）生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。
有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞20日發表生殖中心醫療團隊研究成果。他表示，以往人工智慧常因推論過程不透明而被視為「黑箱」。這次研發的XAI模型，能綜合母齡、父齡、胚胎發育速度與多項臨床資料，預測胚胎染色體健康狀態，並解釋「為何這顆胚胎更具著床機會」，讓病人能明確了解醫療判斷，不再只是被動接受結果。
曾啟瑞指出，這項研究刊登於國際期刊《輔助醫學與遺傳學雜誌》（Journal of Assisted Reproduction and Genetics），為全球具代表性的透明AI胚胎評估模型之一。
曾啟瑞說，研究團隊回溯分析2020年至2022年共1908顆囊胚，整合胚胎影像、發育速度及相關臨床參數，並以6種主流機器學習方法訓練與驗證，最終建立準確率達75%的AI模型，並為每顆胚胎生成「專屬分析報告」，協助醫師初步推估健康程度。
他接受中央社記者訪問表示，這項技術結合AI科技、臨床專業及病患溝通，不僅可節省建檔與分析時間與成本，也能提升治療精準度，使醫病雙方能在資訊透明的基礎上討論並共同選擇療程方向。
曾啟瑞提醒，年齡是影響人工生殖成功率的關鍵因素，女性卵子品質在35歲後明顯下降，隨著年齡增加，懷孕風險也會提高，建議備孕民眾及早規劃。（編輯：林恕暉）1141122
