XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期宣布，將解除針對柬埔寨的武器禁運，並重啟與柬埔寨軍方的聯合演習，加深與柬埔寨政府間的關係。有中國專家分析認為，川普政府希望透過相關行動拉攏柬埔寨，並將柬埔寨納入美國的印太戰略框架之中，共同應對中國可能在印太地區帶來的軍事衝突風險。 《騰訊網》軍事專欄作者「真知見」發布文章指出，當地時間 6 日，美國國務卿盧比歐公開宣布解除針對柬埔寨的武器禁運，並承諾將恢復已中斷 8 年的「吳哥哨兵」( Angkor Sentinel ) 聯合軍演。盧比歐表示，柬埔寨近年針對維護地區和平與安全做出不懈努力，並重新與美國展開合作，共同打擊跨國犯罪，相關行為重建了美國對柬埔寨的信任。 柬埔寨武裝部隊。 圖：翻攝自樞密院十號 除了恢復武器運輸與重啟和柬埔寨的聯合軍演外，美國也計畫增加柬埔寨軍官在美國軍事院校的受訓名額，試圖進一步拓展與柬埔寨的軍事合作規模。「真知見」表示，美國政府對柬埔寨的政策轉變，發生在總統川普與柬埔寨手向洪馬內的高層會晤結束後，推測川普希望透過軍事、經濟領域「獎懲並行」的方式，改寫東南亞地區的局勢，並削減中國在該地區的影響力。 雖然美國重新向柬埔寨表

新頭殼 ・ 1 天前