XAI透明選胚準確率突破75%（2） (圖)

全球首例人染H5N5死 華盛頓州旅遊建議「注意」
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，疾管署發言人曾淑慧今天說，目前評估人傳人風險相對低，對華盛頓州旅遊疫情建議維持「第一級:注意（Watch）」，持續監測。中央社 ・ 13 小時前
台大早產兒回娘家活動（1） (圖)
台大醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年（圖）印象難忘台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，113年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動。中央社 ・ 15 小時前
德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導 德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空青年日報 ・ 11 小時前
XAI透明選胚準確率突破75% 生殖醫學助孕更安心
（中央社記者黃旭昇新北22日電）生殖醫學領域新突破，醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，能清楚呈現選胚依據，大幅提升醫病共享決策品質，讓備孕夫妻療程更安心。中央社 ・ 16 小時前
繼續為辛巴威鑿井 台灣不銹鋼管完成裝櫃
在辛巴威沒有不銹鋼管材，慈濟基金會這幾年在台灣找到合適廠商，製作不銹鋼管，從裁切到進貨櫃，都在高雄岡山志業園區進行，這幾天總共有5貨櫃、將近5千多支鋼管，要進海關送往辛巴威，人正好在台灣的朱金財師...大愛電視 ・ 15 小時前
Google駁斥Gmail郵件內容被用於訓練AI傳聞，澄清「智慧功能」設定僅用於個人化服務
針對近期在社群媒體上瘋傳、指稱Google已更改政策，並且將使用用戶的Gmail信件內容與附件訓練AI模型等說法，Google後續發出聲明嚴正駁斥，強調這些報導具「誤導性」。Mashdigi ・ 11 小時前
OpenAI發表「ChatGPT for Teachers」教育專用版，提供美國基礎教育教師免費使用至2027年6月
OpenAI 宣布推出專為教育工作者打造的 AI 模型服務「ChatGPT for Teachers」，首波將鎖定美國市場，針對經過驗證的 K-12 (幼兒園至高中) 基礎教育教師、學校職員及管理者，提供免費使用至 2027 年 6 月的優惠，將協助教師更有效率地利用備課時間，並且在安全的環境下進行協作。Mashdigi ・ 11 小時前
菁鑽聯盟齊聚長榮文苑 攜手張榮發基金會捐56萬元做公益
由全台多間飯店、租車業者組成的「菁鑽聯盟」，本月在嘉義長榮文苑酒店舉行例會，宣布共募集56萬元公益基金，攜手張榮發慈善基金會捐贈予全台8家中小型社福單位，聯盟前秘書長長榮文苑酒店總經理蘇筱斐與張榮發慈善基金會昨到嘉義縣東石鄉掌潭社區長照據點關懷偏鄉長者，將溫暖傳遞至偏鄉角落。自由時報 ・ 1 天前
北市文化小旅行解說牌太小、「莫名失蹤」 文化局回應了
台北市長蔣萬安推動一百條台北文化小旅行政見，於今年七月底達標，並建置完成「臺北文化100點」網站。不過，記者實地走訪十五處文化點，發現僅有五處地點，有找到文化小旅行解說牌，多數解說牌「莫名失蹤」；更有第一線里長直言，里內有景點入選，自己卻事前不知情，直到上網查詢才知曉該政策。自由時報 ・ 15 小時前
侯友宜參與新北國際志工日活動 (圖)
2025新北市國際志工日主場活動22日在三重新北大都會公園舉行，市長侯友宜（圖）出席開幕並致詞，感謝19萬名志工凝聚向心力，一起讓社會共榮、共好、共存。中央社 ・ 15 小時前
台電獲首屆「ESG for Culture影響力獎」雙獎 肯定保存電力文資、推廣電業文化
文化內容策進院（文策院）今年舉辦首屆「ESG for Culture影響力獎」，台電以長期投入電力文資保存與推廣電業文化獲得肯定，獲得「長期夥伴獎」與「資源協助獎」雙項殊榮。品觀點 ・ 1 天前
愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷 專家憂「管理斷層」
來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經...華視 ・ 1 天前
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
2019年9月逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐（53歲），本月由東亞日報出版新書《金正恩的秘密金庫》，首次系...聯合新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 李安到場共襄盛舉 (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，會前星光大道眾星雲集，國際名導李安（圖）也特地返台參與盛會，將擔任頒獎人。中央社 ・ 15 小時前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 11 小時前
林宜敬：台灣軟體業要做產品 才能創造更大價值
（中央社記者趙敏雅台北22日電）數發部長林宜敬今天表示，台灣軟體產業唯有做product（產品），才能創造更大的價值，並呼籲更多企業投入產品化發展。林宜敬也鼓勵台灣軟體工程師留下，加入本土已布局國際的公司，或投入創業，期盼台灣未來能有稱霸全球的軟體公司。中央社 ・ 15 小時前
Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。Qooah ・ 9 小時前
病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」
即時中心／徐子為報導美國華盛頓州衛生官員昨（21）日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據了解，這是全球首例人類感染該型病毒而喪命。民視 ・ 15 小時前
全球首例！美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感 高燒、呼吸困難不幸身亡
全球首例！華盛頓衛生部昨（21）日證實，有名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株身亡，據了解，這也是全球首例有人類感染該病毒而去世。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
吃鍋變刷鍋？用餐鍋底焦黑 2學生遭留下來「刷鍋」
桃園有2名女高中生，昨（21）日下午到一間火烤兩吃的火鍋店用餐，準備結帳離開時，店員卻說因為鍋子的底部，已經燒焦了，所以要求他們把鍋子洗乾淨，兩人只好留下來刷，刷了超過10分鐘，手都破皮了，讓他們無法...華視 ・ 17 小時前