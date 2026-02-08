XBOX下一代主機將是整合多平台設備？被爆將扮主機遊戲與PC橋梁，有望2027與玩家見面！
在今年的第一份財報中，科技巨頭微軟確認旗下的遊戲品牌 XBOX 主機銷量再度下滑，相關硬體收入下跌了 32%，讓 XBOX 主機在目前遊戲主機市場的占比持續下滑，也讓許多人都擔心 XBOX 是否會就此不再推出下一代主機了。不過，XBOX 總裁 Sarah Bond 與 CEO Phil Spencer 都表示，XBOX 的下一代主機還是正在開發中，而根據最新的爆料消息，下一代主機很可能在明年年底就會宣布，並且很可能將是一台整合遊戲主機、掌機、PC 等多平台的設備。
綜合外媒報導，XBOX 總裁 Sarah Bond 之前就曾表示，下一代主機將延續與 AMD 的多年合作夥伴關係，開發出一台跨足主機、掌機、PC、雲端等平台的次世代設備，並且也能更讓玩家們輕鬆無縫銜接所有平台的遊戲體驗，讓 Windows 成為排名第一的遊戲平台。而也有爆料消息指出，下一台 XBOX 將會以雲端遊玩體驗為核心打造，並且很可能自己就是一台具有完整功能的個人電腦，並加入 Steam、Epic Games Store 等第三方商店。而對此，Epic Games Store 的總經理 Steve Alison 近日受訪時就證實，Epic Games 有注意到微軟在下一代 XBOX 主機上對於第三方商店的開放態度，因此目前也正在深度參與當中，希望能讓 Epic Games Store 商店順利登上下一代 XBOX 主機。
並且，AMD 執行長蘇姿丰日前也在公司的財報會議中明確表示，「搭載 AMD 半訂製 SoC 的微軟次世代 XBOX 開發進展順利，以趕上在 2027 年的發布計畫。」，此外，根據之前洩露出來的消息，下一代微軟 XBOX 主機的 APU 將包括 68 個 RDNA5 CU、4 個著色器與高達 48GB 的 GDDR7 記憶體，並且將會如期順利在 2027 年與玩家們見面。
而從目前的所有洩露消息與風聲看起來，下一代 XBOX 主機很可能將被微軟做成主機遊戲與 PC 平台之間的橋樑，發揮微軟在 PC 平台上 Windows11 超高市佔率的優勢，同時也能讓玩家們透過雲端遊玩玩到更多不同平台的遊戲，而不是想著如何在主機市場擊敗 PlayStation 與任天堂，而到底下一代 XBOX 主機葫蘆裡賣什麼藥，一切順利的話只需要再等一年，新主機發售時我們就知道了。
其他人也在看
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以