XBOX下一代主機將是整合多平台設備？被爆將扮主機遊戲與PC橋梁，有望2027與玩家見面！

在今年的第一份財報中，科技巨頭微軟確認旗下的遊戲品牌 XBOX 主機銷量再度下滑，相關硬體收入下跌了 32%，讓 XBOX 主機在目前遊戲主機市場的占比持續下滑，也讓許多人都擔心 XBOX 是否會就此不再推出下一代主機了。不過，XBOX 總裁 Sarah Bond 與 CEO Phil Spencer 都表示，XBOX 的下一代主機還是正在開發中，而根據最新的爆料消息，下一代主機很可能在明年年底就會宣布，並且很可能將是一台整合遊戲主機、掌機、PC 等多平台的設備。

(Photo by Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)

綜合外媒報導，XBOX 總裁 Sarah Bond 之前就曾表示，下一代主機將延續與 AMD 的多年合作夥伴關係，開發出一台跨足主機、掌機、PC、雲端等平台的次世代設備，並且也能更讓玩家們輕鬆無縫銜接所有平台的遊戲體驗，讓 Windows 成為排名第一的遊戲平台。而也有爆料消息指出，下一台 XBOX 將會以雲端遊玩體驗為核心打造，並且很可能自己就是一台具有完整功能的個人電腦，並加入 Steam、Epic Games Store 等第三方商店。而對此，Epic Games Store 的總經理 Steve Alison 近日受訪時就證實，Epic Games 有注意到微軟在下一代 XBOX 主機上對於第三方商店的開放態度，因此目前也正在深度參與當中，希望能讓 Epic Games Store 商店順利登上下一代 XBOX 主機。

並且，AMD 執行長蘇姿丰日前也在公司的財報會議中明確表示，「搭載 AMD 半訂製 SoC 的微軟次世代 XBOX 開發進展順利，以趕上在 2027 年的發布計畫。」，此外，根據之前洩露出來的消息，下一代微軟 XBOX 主機的 APU 將包括 68 個 RDNA5 CU、4 個著色器與高達 48GB 的 GDDR7 記憶體，並且將會如期順利在 2027 年與玩家們見面。

而從目前的所有洩露消息與風聲看起來，下一代 XBOX 主機很可能將被微軟做成主機遊戲與 PC 平台之間的橋樑，發揮微軟在 PC 平台上 Windows11 超高市佔率的優勢，同時也能讓玩家們透過雲端遊玩玩到更多不同平台的遊戲，而不是想著如何在主機市場擊敗 PlayStation 與任天堂，而到底下一代 XBOX 主機葫蘆裡賣什麼藥，一切順利的話只需要再等一年，新主機發售時我們就知道了。