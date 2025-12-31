Xbox主機朋友太多影響效能？《最後一戰》職業選手親測：刪光後超流暢

知名《最後一戰》（Halo）職業選手兼實況主 Brett Leonard（ID：Naded）最近發現了 Xbox Series X 主機上一個奇怪的系統問題，「好友名單數量」和「訊息量」居然會影響到主機的效能。

知名職業選手親自實驗。（圖源：Halo: The Master Chief Collection）

根據 Brett Leonard 的觀察，主機整體的運作效能和多人連線模式的流暢度，似乎與使用者帳號內的「好友名單數量」和「累積訊息量」有著直接的關係。他推測這可能是因為系統後台必須不斷花費一定的資源去即時更新大量好友的動態，所以才影響到主機在遊戲上的處理速度。

為了驗證這個理論，Naded 親自進行了一項實驗，他直接刪除了帳號中超過 1000 名好友，並且清空所有訊息。結果他發現遊戲輸入延遲降低，《最後一戰》中的射擊判定變快，就連瞄準也同樣更加靈敏。Leonard 指出，之前他在重新連線回到對戰時，常常會遇到的畫面凍結與卡頓 BUG，刪除好友和訊息後就沒有出現這問題了。

目前微軟官方尚未針對此次發現進行任何回應或確認，但其他網友反應，類似的狀況過去也曾在 Xbox One 更新時發生過。還有網友笑稱：「難怪很多人會說開小號玩起來比較順」、「這讓我想起在 Epic 上如果好友邀請太多，《要塞英雄》的延遲也會非常嚴重，在主機上也是這樣」