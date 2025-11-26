Xbox攜手Crocs卡駱馳推出聯名鞋！經典ABXY鍵踩腳上 台灣官方同步開賣

微軟遊戲品牌 Xbox，最近宣布與休閒鞋品牌 Crocs 卡駱馳展開跨界合作，正式推出名為「Xbox Classic Clog」（XBOX聯名系列克駱格 Classic Clog 中性鞋）的特殊中性鞋款。這項聯名產品，把 Xbox 遊戲手把的經典元素和 Crocs 標誌性的洞洞鞋結合，讓玩家對遊戲熱愛從指尖一路延伸到腳尖！

如果可以拿來打遊戲就厲害了。（圖源：Xbox／Crocs 卡駱馳 編輯合成）

這款聯名鞋在外觀設計上非常有巧思，整體採用 Xbox 代表性的黑色手把基礎配色，表現呈現細緻的霧面質感。鞋面上方最吸睛的特色，莫過於直接還原了 Xbox 手把的介面，包含了固定的立體類比搖桿、十字鍵以及 A、B、X、Y 按鍵，側邊更有綠色的 Xbox 品牌的鉚釘。同時，鞋款保留了 Crocs 本身的可旋轉後帶設計，玩家還可搭配 Jibbitz 鞋扣進行客製化裝飾，打造專屬的個人風格。

在售價與發售資訊方面，這款 Xbox 聯名洞洞鞋在美國市場的定價為 80 美元。而根據 Crocs 台灣官方網站的資訊，該鞋款也已同步在台灣上架，官方定價為新台幣 2,580 元。對於喜愛收藏獨特遊戲周邊或尋求舒適居家鞋款的 Xbox 粉絲來說，這結合實用性與收藏價值的聯名鞋款，將是一個相當有趣的入手選擇。