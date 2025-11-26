Xbox新主機有機會？前暴雪總裁喊話Valve：快開放SteamOS給第三方吧！

Valve 從 2015 年推出 SteamOS 以來，過去 10 年不斷發展，在 Steam Deck 上使用的 SteamOS 3.0 更是受到歡迎，部分遊戲比起 Windows 跑起來更加流暢、幀數也更高。而最近，前暴雪總裁 Mike Ybarra 近日在社群媒體上公開呼籲，希望 Valve 能把 SteamOS 作業系統授權給第三方硬體製造商使用。

SteamOS 已經發展 10 年。（圖源：Steam）

Ybarra 在個人 X（推特）上指出，如果 Valve 願意採取開放系統，就能創造雙贏局面。這不只是能讓硬體製造商專注於打造更優秀的設備，還不需要去煩惱軟體整合問題，同時也能讓 SteamOS 成為掌機市場的通用標準。他強調，隨著搭載 SteamOS 的第三方裝置普及，這將直接帶動 Valve 最核心的 Steam 商店營收持續成長。

並且 Ybarra 認為這才是 Xbox 英該做的事情，但也認為微軟可能會為了推廣 Windows 系統，加入 AI、Copilot、Teams 等功能，如果微軟可以接受 SteamOS 的話，肯定會很棒。

而事實上，Valve 對於開放作業系統一事早有規劃。Valve 團隊先前就曾確認過，他們正在致力於讓 SteamOS 能夠支援其他掌機設備，並針對不同按鍵配置進行相關測試。然而，官方也坦言目前系統的相容性與穩定度尚未達到理想標準，因此對於正式向第三方釋出 SteamOS 的時間點還無法確定，目前除了 Steam Deck 外，就僅有和聯想合作的 Lenovo Legion Go S。

當然，在 Valve 公開一系列包含 Steam Machine 硬體時，微軟遊戲負責人 Phil Spencer 就曾經轉發過文章。當時 Spencer 提到，當玩家和開發者擁有更多遊玩和創作的選擇時，遊戲產業才能真正的進步，尤其是在一個開放的平台上。Spencer 稱讚了 Valve 的做法，也說明這就是 Xbox 從創立之初就秉持的核心價值。最後更是大方的進行祝賀，認為玩家有更多選擇是好事情。