Xbox獨佔遊戲跨PS5是靠索尼推動的？全要感謝《微軟模擬飛行》太好玩
Xbox Game Studios 旗下《微軟模擬飛行2024》（Microsoft Flight Simulator 2024）在今日（８）正式登上 PS5 平台。而最近，《微軟模擬飛行》系列負責人 Jorg Neumann 在外媒採訪時透露，將《微軟模擬飛行2024》帶上 PS5 平台的構想，其實剛開始是由他本人提出的，但最後是索尼主動聯繫才成真。
根據 XDA Developers 的採訪，Jorg Neumann 提到由於前作的遊戲檔案太大，安裝容量甚至能突破 300GB，開發團隊決定在新作將大部分數據轉由雲端串流處理，讓主程式容量大幅縮減到約 8GB。Neumann 認為這種輕量化的設計大幅降低了移植難度，因此在大約 2 年半前就提出了跨平台的建議。然而，這項提案卻遭到微軟 Xbox 高層的拒絕。
事情的轉捩點則發生在一位索尼內部的相關人士，是對方主動聯繫微軟。Neumann 透露這位索尼代表本身就是飛行模擬遊戲的愛好者，認為這款作品非常適合加入索尼的遊戲陣容，因此直接聯繫了微軟總裁表達意願。隨後高層回頭告知 Neumann 這一消息，讓原本被擱置的移植計畫得以重新啟動，雙方才因此展開正式合作。
Neumann 相信正是這次由《微軟模擬飛行》開啟的契機，促成了一連串 Xbox 獨佔遊戲陸續跨平台登陸 PlayStation 主機的策略轉變。目前《微軟模擬飛行 2024》已正式在 PS5 平台推出，開發團隊 Asobo Studio 也承諾將持續提供世界更新，並預計在 2026 年通過免費更新追加對 PlayStation VR2 的支援。
其他人也在看
火箭升空、美式足球擒抱！惡搞川普遊戲《Smack the Trump》上架Steam
Steam 最近上架了一款名為《Smack the Trump》的休閒點擊遊戲，由開發商 Keyjoker Games 製作。遊戲帶有強烈的政治諷刺與惡搞意味，讓許多玩家聯想起早期 Flash 網頁遊戲時代的單純發洩風格。遊戲中，玩家將面對一位以美國總統川普為原型的角色，用各種滑稽且誇張的方式對其進行互動，遊戲標榜這是釋放壓力的最佳方式。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 分鐘前 ・ 發起對話
小島秀夫恐怖新作《OD》玩家可能不會愛？本人受訪：從根本改變了遊戲方式
小島秀夫接受日媒專訪，談到最新製作中的遊戲《OD》以及《Physint》，認為《OD》可能不會受到各位玩家的喜愛，因為這款作品讓他徹頭徹尾的改變製作遊戲的方式，他製作過不同於市場的遊戲風格，而這款跟以前如《死亡擱淺》那樣更加與眾不同。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《莎木4》預告影片曝光？開發商澄清「是假的」：考慮採取法律行動
開放世界動作冒險遊戲《莎木》系列最新作品，最新作品是由製作人獲得 SEGA 授權後，以 YsNet 公司名義展開募資，最終在 2019 年上市的《莎木3》。如今時間已經過去 6 年多，許多玩家都在好奇 4 代是否有機會推出。而最近，網路上流傳一段疑似《莎木4》的開發中洩露影片，引發玩家熱烈討論。但對此 Ys Net 迅速發表官方聲明，鄭重澄清該影片與公司毫無關聯，並且表示不排除採取法律行動。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線
為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
《FF7》克勞德「毀滅劍」原本重製版要被刪除？總監解釋：因為太不真實
《Final Fantasy 7》（FF7）系列中，主角克勞德手中那把「毀滅劍」（Buster Sword），可以說是整款遊戲最具代表性的武器，擁有過 3 代主人，從最初安吉爾傳給札克斯，之後札克斯戰死才交給克勞德，毀滅劍在動畫《FF7:降臨之子》也演出最終歸宿，因為損壞的關係，放在艾莉絲常去的教堂旁成為紀念碑。而最近《FF7》遊戲總監濱口直樹，就在採訪中透露，他們曾經想要在重製版中換掉克勞德的毀滅劍。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陳晨威求婚成功！親吻告白啾啾：因為有妳才變成我們
中職樂天桃猿球星陳晨威今年7月傳出與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）戀情，當時陳晨威經紀公司回應：「大家都是正常交友，公司尊重、不干涉」，陳晨威事後也在社群曖昧回應，疑似默認了這段戀情。想不到時隔5個月，兩人傳來好消息，陳晨威已向啾啾求婚成功，畫面曝光後立刻掀起熱議。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】8人座＋德系安全科技 新Multivan台灣開賣
新Multivan抵台，這次台灣福斯商旅把產品陣線再度強化，不只外型俐落、內裝更講究，多人乘載空間也同步升級。隨著家庭需求與企業接送市場持續成長，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座配置，取代過往TDI的7人座設定；而Multivan Life與Style則維持7人座，並針對對座模式更新配備，讓不同族群都能找到最適合自己的版本。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
地震！19:24花蓮規模5.7地震 最大震度4級 雙北有感
根據中央氣象署最新資訊，今天（8日）晚間7時24分發生芮氏規模5.7地震，地震深度24.5公里，震央位在花蓮縣政府南方15.9公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大4級。台北市震度為1級，新北市震度2級。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 62
不甩中共挑釁！高市早苗新民調衝破75％ 他曝「內閣1位隱藏王牌」
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗內閣仍在日本國內獲得高民調，據《日本新聞網》（JNN）本月最新民調顯示，高市早苗內閣支持率高達75.8%，資深媒體人矢板明夫就點出，這份人氣並不只靠高市個人的魅力撐著，內閣中還有一位隱藏王牌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 114
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
進口萎縮幅度超預期，德國10月貿易盈餘擴大至169億歐元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，德國10月份進出口貿易收支呈現盈餘局面，盈餘金額有所增加，且金額大於經濟專家的預期，主要因為當月進口萎縮幅度大於預期。根據德國聯邦統計局週二發布的數據，10月份經季節性因素調整後的貿易收支出現金額169億歐元的盈餘，盈餘金額不僅較9月份修正後的153億歐元有所增加，也高於經濟專家預估中值的157億歐元。這份數據顯示，10月份進口較前月減少1.2%，表現遜於經濟專家預估中值的減少0.5%。9月份的數據為月增3.1%。10月份出口則是較前月增加0.1%，經濟專家的預估中值為增加0.2%。9月份數據修正成為增加1.5%。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「比羊奶還腥？」美廉社平價鮮奶爆味道異常 檢驗結果出爐
美廉社自有品牌鮮乳爆出風味異常！有消費者喝第一口就形容「比羊奶還腥」，貼文在社群引發熱議，陸續有人回報同批產品也有異味。美廉社今（9）日回應，已在第一時間下架該批鮮乳並提供退款，經檢驗「品質符合標準」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《冰封的記憶》追蹤蘇日戰爭台籍俘營 遣返回台家人不諒解
二戰結束八十年，由紀錄片導演許明淳執導的《冰封的記憶》，探討臺籍日本兵戰後被蘇聯俘虜，流放至西伯利亞戰俘營的艱辛歷程，透過影像追尋這段橫跨臺灣、日本與俄羅斯的戰爭記憶，藉由珍貴的史料影音檔案，與前臺籍日本兵和後代的對談，呈現各個世代對於國家認同的分歧。Yahoo娛樂訊息 ・ 58 分鐘前 ・ 1
大樂透今晚頭獎1.6億 4星座財運如潮水般湧來
大樂透今（9日）晚間開獎，頭獎上看1.6億元。《搜狐網》命理專欄點名4星座財運如潮水般湧入，買彩券有望中獎。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
記憶體大缺筆電喊漲！ 雙A、微星每台貴6千元
記憶體大缺筆電喊漲！ 雙A、微星每台貴6千元EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
外套別放飛機置物櫃！空服員揭「超髒」真相：還會害航班延誤
近日英媒《每日郵報》指出，搭乘飛機時，直接將外套塞進頭頂置物櫃是「錯誤行為」...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 55
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 180
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9