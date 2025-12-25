Xbox Series X/S被爆2025 年銷量不到100萬台，技術分析影片幾乎沒人看
微軟今年 Xbox 遊戲部分可以說是爭議不斷，連續兩次 Xbox Series X/S 主機漲價，被視為 CP 值最高的 Xbox Games Pass 服務也直接調漲 50%。就連 3A 新作還一度調高到 80 美元，直到玩家抗議才選擇降回去。而最近有內部人士聲稱， Xbox Series X/S 的 2025 年銷量其實才接近 100 萬台。
雖然先前第三方統計平台 VGChartz 分析 2025 年總共賣出 188.5 萬臺的 Xbox Series X/S 。但 根據知名的內部人士 KeplerL2 爆料，該系列主機在 2025 年全年的總銷量預估不到 100 萬台，假如數據屬實，代表 Xbox 硬體在市場上的競爭力正面臨大幅度的衰退，與競爭對手的差距也越來越大。
除了硬體銷售外，玩家對於 Xbox 相關內容的關注度似乎也降低許多。知名遊戲相關技術分析頻道 Digital Foundry 的 Alex Battaglia 提到，他們製作關於 Xbox 遊戲的技術分析影片，其觀看次數非常的少。這類影片通常深受硬體愛好者與核心玩家關注，如今流量慘澹，反映出玩家社群對 Xbox 平台及其遊戲陣容的興趣缺缺。
當然這種現象除了今年的漲價問題外，也可能和微軟近年的跨平台策略有關。隨著 Xbox 本家遊戲陸續登陸 PlayStation 與 Nintendo 平台，加上推廣重心逐漸轉移到 PC 和雲端，讓玩家購買 Xbox 專用主機的誘因大幅減少。
