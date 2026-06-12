Xbox 副總聲稱旗下主機「供不應求」，但玩家們似乎不太相信

經歷了一波漲價後，微軟本世代主機 Xbox Series X 的價格已經明顯比剛剛上市時要貴上許多，徹底打破了許多玩家們對電子產品「早買早享受，晚買享優惠」的理念。即使如此，微軟 Xbox 部門副總裁 Matthew Ball 卻表示這台主機仍然「難以滿足市場需求」。可以預見的是，並沒有多少人相信他的說法。

本週稍早的 Xbox 發表會後，Matthew Ball 接受了媒體的訪談，而根據他的說法，玩家對於 Xbox 主機的需求仍然高於他們的產能，並強調他們接下來也將會持續將快生產，而雖然這背後目前仍然存在著許多限制，但他仍強調這是他們必須面對的挑戰。

廣告 廣告

然而，這樣的說法似乎有點讓玩家們難以信服，首先，Xbox Series X|S 主機目前的銷量表現並不理想。即使微軟官方已經有一段時間沒有向玩家們分享這台主機的銷售表現資訊，但根據多位市場分析師與業界人士的推估，Series X|S 生涯總銷量大約為 2800 萬套左右。更別說，Xbox 官方在這之前已經公開坦承他們在這個世代的主機大戰中敗給了索尼的 PlayStation 5，考慮到下一代的「Project Helix」已經進入研發階段，玩家們認為這台主機似乎已經很難追上 Xbox One 創下的成績了。

因此，玩家社群普遍抱持著懷疑態度，甚至有人直接很不客氣地分享 Xbox 主機在零售商店中隨處可見現貨的照片，表示想要的話，他們幾乎隨處都能買到 Xbox Series X 或 S 主機，其他回應則多半是用迷因的方式，較為輕鬆地質疑這番言論的真實性。

而根據《The Gamer》網站的分析，Ball 的這番言論其實還有另外一種解讀方式。由於 AI 資料中心再進年開始蓬勃發展，記憶體等零組件的供應都受到了嚴重的衝擊，導致各大主機開始上漲。在這種情況下，Ball 所說的「供應無法滿足需求」，指得就有可能不是玩家對 Xbox 主機的「需求太高」，而是純粹在供應方面開始面臨挑戰。

對於一台上市已經超過五年的主機來說，生產規模本來就會大幅縮減，如果再加上近期的成本與售價的調漲，Xbox 團隊很可能會開始試圖以更加精準的方式控制供應，藉此避免庫存過剩，主機堆在倉庫裡賣不出去的情況。

另一方面，在新任 Xbox 執行長 Asha Sharma 正式上任後，公司內部的營運方針也開始出現了不小的變動，而其中一個最顯著的改變，就是 Xbox 團隊將會再次強調「主機獨佔」計劃。

雖然《最後一戰：戰役進化》、《神鬼寓言》以及《極限競速：地平線6》等微軟本家強作仍然會依照原本的計劃登上 PS5，但在 Xbox Games Showcase 上，官方也證實了《戰爭機器：事變日》以及《發條革命》等新作都將會在 Xbox 主機上獨佔，試圖藉由為玩家帶來更多購買 Xbox 主機的誘因來扭轉頹勢。