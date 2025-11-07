微軟稍早為其Xbox品牌釋出新廣告，延續其「This is an Xbox」的行銷活動。此次廣告內容相當特別，圍繞著一個自稱為「前拳擊手」 (ex-boxer)的人物展開，巧妙地利用了與「Xbox」發音相似的諧音梗來吸引關注。

Xbox新廣告大玩「前拳擊手」諧音梗，宣傳「This is an Xbox」生態系理念

值得注意的是，這支看似古怪的廣告中，也特別展示了近期加入Xbox家族的新硬體——華碩ROG Xbox Ally X，同時也凸顯微軟近期在Xbox品牌策略上的轉變。

強化「生態系」概念，弱化單一主機硬體

此廣告策略，顯然是為了呼應微軟自今年以來更專注於推廣「Xbox生態系」 (Xbox ecosystem) 的理念，而非僅僅強調單一Xbox硬體主機。

微軟Xbox遊戲設備和生態系統副總裁，同時也被稱為「次世代Xbox品牌」 (Next Generation at Xbox) 副總裁的Jason Ronald，在今年8月就曾對外說明，微軟正專注於「如何進化Xbox生態系，讓玩家能在任何地方玩遊戲」，同時也將「持續打造專為遊戲優化的專用裝置，例如Xbox Ally或下一代主機」。

此外，微軟執行長Satya Nadella先前也暗示下一代Xbox可能會「更像一台PC」。此次在廣告中特別突顯ROG Xbox Ally X這款掌上型裝置，似乎也正是在為此策略鋪路。

營收壓力下，行銷策略轉變

儘管微軟為其遊戲部門推出了華麗的行銷活動，但Xbox品牌今年以來也面臨諸多挑戰。不僅經歷了大規模裁員、遊戲專案取消與工作室關閉等動盪，近期更有報導指出，微軟高層為其工作室設定了「不切實際」的獲利目標。

在此壓力下，微軟近幾個月已經再次調漲其Xbox主機與Game Pass訂閱服務的價格，顯示其在硬體銷售與訂閱服務之間正尋求更迫切的營收平衡。

此次廣告強調「Xbox」作為一個跨裝置生態系的概念，而非單一硬體，或許也是此營運策略下的行銷轉變。

