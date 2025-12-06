XG成員出櫃！行切除手術 認是「非二元性別者」

日本女團XG成員COCONA（秋山心響）宣布自己是「非二元性別者」。（圖／翻攝自XG IG）





日本女團XG成員COCONA（秋山心響）今（6日）迎接20歲生日的同時，也通過社群宣布自己是「非二元性別者」，並已經在今年做了切除胸部手術，並感謝成員、父母的支持，讓他可以更勇敢的做自己。

COCONA今日通過XG官方社群發文，表示自己在進入20歲時候，和大家分享真實的自己，便是他是一位「非二元性別者」，雖然出生時候被定義為女性，但其實生活中，他更偏向陽剛，並不認為自己是女性，如今忠於真實的自己，讓她在今年也去做了胸部切除手術。

對於面對自己是「非二元性別者」，COCONA坦認最難的就是去接受、承認自己，但他慢慢開始擁抱真實的自己後，也為自己開啟一道新的們，並改變了看待、理解世界的想法，從中獲得了成長的力量。

如今COCONA表示自己已經可以勇敢的和大家表示：「我接受內心的自我沒有問題」，而能這樣勇敢走到這一步，多虧了願意體諒、傾聽並支持他的家人、成員們。

最後他也感謝大家，並能一直支持著我，也很期待接下來能繼續和XG共同創造更多未來，COCONA藉由自己，也期待能讓和自己一樣的人被照亮，「願我的愛傳遞給所有需要它的人，永遠愛你們。」



