XG成員COCONA生日坦承是非二元性別 宣布「已切掉胸部」

日本七人女子團體XG成員COCONA在12月6日迎來20歲生日，她也在當天透過社群媒體發布長文，坦承自己是「AFAB跨性別男性化非二元者」，並透露今年初已接受胸部切除手術。

XG團員COCONA在20歲生日當天發文透露已接受胸部切除手術。（圖／翻攝自xgofficial IG）

COCONA在官方IG發文表示，雖然出生時被當成女性對待，但她本身並不認為自己是女性，「被當成女性看待，對我來說非常不對勁，我活得更像是男性的存在。」她進一步說明，現在的自己以最自然、也更男性化的方式生活著，過著對她來說最真實的生活。

COCONA提到，經歷過最困難的事，就是接受並擁抱真正的自己。不過慢慢開始這個過程時，得以打開一扇新的門。那一刻，完全改變了看待與理解世界的方式，也讓自己有了前進的勇氣與力量。這也讓她如今能坦然說出「我內心的自己，沒有任何問題。」

COCONA特別致謝一路支持她的XG成員、製作人Simon與父母，「我真心感謝這條路上所有讓我們相遇的奇蹟。」她也向粉絲表達深深的感激之情，「非常期待未來能與XG和XGALX一起創造更多作品。」同時希望這篇文章能為他人點亮起一道光，願她的愛能傳達給所有需要它的人。

