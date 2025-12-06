XG成員Cocona迎20歲生日 公開跨性別身分「已接受胸部切除手術」
【緯來新聞網】日本女團XG成員Cocona在20歲生日當天，透過Instagram公開自己是跨男性非二元性別者，並宣布自己已接受「胸部切除手術」，Cocona坦言，過去一直被當女性看待，「從來不是我真正的自己」。
XG成員Cocona迎20歲生日。（圖／翻攝XG Instagram）
Cocona在貼文中寫道：「今天我滿20歲了。進入人生新階段，我想分享一件藏在心中許久的事。我是出生時被指定為女性（AFAB）的跨男性非二元者。今年稍早，我接受了胸部切除手術。雖然我一直以來都被當作女性看待，但這個身分從來不是我真正的自己。」Cocona補充，接納自己的過程極為艱難，「但現在我終於可以說：我內心的樣子沒有錯。」
Cocona也感謝XG團員、XGALX創辦人兼製作人Simon（Jakops）以及父母的支持，表示正因為他們的理解與陪伴，才讓這段旅程成為可能。貼文一出，隨即獲得大量支持與肯定，不僅XG的粉絲，LGBTQIA+社群也紛紛表示讚賞與鼓勵。Cocona的訊息以團結與無限符號作結，並寫道：「願這些話語能在某人的心中點燃一絲溫暖。如果你正需要愛，願我的愛能觸及你們所有人。」
隨後，XGALX執行長與藝術總監Simon也透過Instagram發聲，表示對Cocona的尊敬與支持。「Cocona勇敢地展現了自己的真實，讓我深受感動。我會持續給予真誠的支持，讓每位成員不僅在職業上，更能作為個人獲得真正的尊重。」
Simon指出，XG成員如今都已成年，並強調XG的使命不僅止於音樂和視覺表演，更希望將每位成員最純粹且本質的內心世界傳達給全球粉絲。自2022年在XGALX旗下出道以來，XG憑藉精緻的舞台表現、多語言歌詞與女性力量的訊息獲得國際關注。Cocona此次公開身分，成為全球流行音樂界，特別是性別議題仍逐步發展的日韓娛樂圈中，具有代表性的一刻。
