XG COCONA的20歲生日宣言：我是非二次元性別者，年初動了胸部手術

XG成員COCONA在20歲生日當天宣告自己是非二次元性別者，年初已動了胸部手術。（翻攝XG IG）

XG女團COCONA今（6日）迎來20歲生日，她在官方社群公開出櫃：「我是AFAB非二次元性別者…今年年初我動了胸部手術。」坦言做為生理女性出生開始，一直活在不屬於自己的標籤下，當她以陽剛、男性的方式才感受到真正的自我，COCONA充滿自信地表示自己終於可以大聲說：「現在的我，從裡到外都是對的我。」

COCONA用日文和英文雙語版本向粉絲報告人生重大決定，她坦言人生遇到最大的困難就是「接受並擁抱自己」，久而久之她就這樣打開了一扇新的大門，於是她改變了看待世界的方式，也有了成長的勇氣，正視自己並大聲宣告：「自己身上所擁有的一切，並不是不好的東西。」（英文版與日文版的表達略有不同）

COCONA表示身為生理女性出生，但一直以來覺得陽剛的男性風格比較自在。（翻攝XG IG）

勇敢面對自我的成長，COCONA感謝XG總製作人JAKOPS（SIMON），XG成員還有父母始終陪伴在她左右，走過這一段路，與每一個讓大家牽絆在一起的奇蹟。COCONA表示這段有點長的訊息，也是為了感謝支持自己的所有人，會繼續創造更好的XG和XGALX。

COCONA勇於面對自己的性別認同，感謝身邊親友始終站在身邊。（翻攝XG IG）

這段話也希望能鼓勵到和COCONA有相似情況的人們，「希望我的愛能傳達給他們。」COCONA的這段告白引起網友共鳴，紛紛為其加油應援，也祝福未來越來越好。

