XGP服務漲價後的成效？XBOX工作室負責人談「變現手段多」讓遊戲不一定要賣80美元

自從遊戲巨頭任天堂揭曉 Nintendo Switch2 護航大作《瑪利歐賽車世界》的遊戲定價是 80 美元（約新台幣 2280 元）後，也代表了全球遊戲定價揮別 70 美元，玩家們未來購買新作時也更有機會必須花更多錢。而後，這件事情就造成了微軟也跟進，宣布《天外世界2》也要賣 80 美元引起了玩家們的超大反彈聲浪，逼微軟不得不撤回決定，讓《天外世界2》售價回到 70 美元。近日 XBOX 工作室負責人 Matt Booty 也接受外媒專訪，承認遊戲的定價標準不應該一體適用所有遊戲，現在的「變現手段」也很多，遊戲也不一定非得要賣 80 美元，而可以依據玩家回饋來調整。

綜合外媒報導，XBOX 工作室負責人 Matt Booty 日前接受了專訪，聊到從《天外世界2》的例子來說，微軟今年的確不斷在調整旗下 3A 遊戲的發售價格，他們觀察到，隨著現在玩家玩家們接觸遊戲的管道與方式更多了，大家或許也越來越不會對於遊戲銷售價格感到敏感：「大家對於『遊戲的標售價應該是多少』的關注程度應該會降低。」，並且 Matt Booty 也補充，真正的關鍵之處在於他們能不能讓玩家滿意，以及提供給玩家們更多價值。

也因此，Mike Booty 認為這件事並不是單純的討論遊戲應該要賣 60、70 或者 80 美元，而是就與微軟在《天外世界2》定價風波中所做的事情一樣，持續聽取玩家聲音，來決定遊戲的價格策略。能夠保持這麼多彈性的原因或許就是來自於 XGP 訂閱服務與其他方面的成功，Mike Booty 分享，從他們的角度而言，「變現方式真的太多元了。我們也會持續傾聽玩家，並取得平衡、維持健康的商業模式。」

不過，事實上所謂的「多元變現方式」可能也無法讓玩家滿意，因為今年 10 月份微軟就正式宣布，XGP 訂閱方案全面調漲，最高級的 Ultimate 方案每月月費漲幅多達 50 %，也引發過一波退訂潮，並引爆玩家們的民怨。也相信對玩家們來說，不論遊戲本身要賣 80 美元也好，或是遊戲訂閱服務費用調漲也罷，只要讓玩家們在玩遊戲時感到物超所值，那麼也相信大家對於遊戲的價格問題就不會有那麼多不滿與討論，每逢漲價就抵制了。