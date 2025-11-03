XGP漲價惹民怨！《決勝時刻》團隊卻大讚「好事一件」

微軟旗下的遊戲訂閱服務 Xbox Game Pass 先前調漲價格 50%，引發了全球玩家社群的不滿。許多玩家認為，這完全背離了 Game Pass 當初高 CP 值的遊戲方案初衷。然而，與玩家看法相反，動視（Activision）旗下的《決勝時刻》（Call of Duty）開發團隊卻對這次的價格調整抱持著正面態度，認為價格上漲為公司帶來更高的收入，能讓團隊對該遊戲品牌擁有更多的自主權。

XGP 一次調漲 50%，新增不同等級。（圖源：Xbox）

對開發團隊而言，Game Pass 價格調漲被視利多的決定。根據《決勝時刻》系列知名人士 GhostofHope 爆料，目前《決勝時刻》系列開發人員，對這次的價格調整認為是一大勝利。更高的訂閱收益代表新作會擁有更多的開發資金，讓他們在遊戲開發和未來規劃上能有靈活的調整空間。甚至只要遊戲能成功達到預期的目標，團隊成員將有機會獲得額外的分紅獎金。

雖然開發團隊樂見其成，但市場反應卻呈現兩極。畢竟漲價後高達每月 30 美元（官方新台幣是 649 元）的訂閱費用，已經讓不少玩家大喊吃不消，甚至連 Xbox 的共同創辦人都曾公開表示此舉是一種背叛。這次的價格調整是否會影響 Game Pass 的長期訂閱數量，只能看接下來微軟會推出多少新作、以及市場本身的考驗才知道。