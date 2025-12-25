2025年小米新機連發的節奏只能用「瘋狂」來形容，就在聖誕節尚未結束之際，小米正式發表今年的第二款Ultra級旗艦手機小米17 Ultra。

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

這次新機在外觀上延續了圓形鏡頭模組的設計語言，但「內在」與「操作體驗」卻迎來了劇變。除了標準版外，最吸睛的莫過於充滿儀式感的「小米17 Ultra by Leica」特別版，不僅機身設計致敬Leica M相機，更首度在手機上實作了機械式轉環，讓變焦與對焦回歸物理手感。

廣告 廣告

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

兩種版本，截然不同的手感

小米17 Ultra這次分為「標準版」與「徠卡特別版」。

• 標準版：主打極致輕薄與特殊材質，機身厚度壓縮至8.29mm，重量為224公克。提供黑、白、紫、綠四款配色，其中綠色款式採用融合透明玻璃纖維與礦石顆粒的特殊背蓋，營造出星空質感。

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

• 徠卡特別版：機背採用拼接設計 (玻璃纖維 + 荔枝紋皮革)，中框加入了模仿徠卡鏡頭的滾花紋理。最關鍵的是，鏡頭模組周圍設有一圈實體機械轉環，使用者可以轉動它來調節變焦、對焦、白平衡或曝光補償，徹底還原操作相機的機械回饋感。

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

影像核心：2億畫素 + 連續光學變焦

在相機規格部分，小米17 Ultra這次捨棄過往的雙長焦 (3X + 5X)策略，改採「連續光學變焦」方案。

• 主相機：搭載1吋、5000萬畫素的「光影獵人1050L」感光元件，支援LOFIC高動態技術與f/1.67大光圈。

• 連續長焦：這顆鏡頭獲得Leica APO認證，採用1/1.4吋、2億畫素感光元件，搭配罕見的「3組玻璃、5片塑膠」構成雙浮動鏡組，實現75mm至100mm的連續光學變焦，完美覆蓋75、85、90、100mm四大人像黃金焦段，光圈更維持在f/2.39-f/2.96之間，支援30公分的長焦微距拍攝。

而徠卡特別版更獨享「Leica一瞬」模式，提供3:2構圖，以及致敬經典的M9 CCD與M3 + MONOPAN 50黑白底片畫質拍攝體驗。

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

規格攻頂：Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器與Real RGB螢幕

硬體效能方面，小米17 Ultra搭載Qualcomm最新的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，搭配LPDDR5X記憶體與UFS 4.1儲存元件。

螢幕部分採用6.85吋平面OLED，具備120Hz LTPO與3500 nits峰值亮度規格。值得一提的是，這塊螢幕採用Real RGB排列，號稱能以1.5K的解析度達到等同2K解析度畫質細膩度，同時更加省電，電池容量則來到了驚人的6800mAh，支援100W有線與50W無線快充。

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

上市資訊與傳聞

• 小米17 Ultra標準版：建議售價為人民幣6999元 (約新台幣31500元)起跳。

• 小米17 Ultra by Leica：建議售價為人民幣7999元 (約新台幣36000元)起跳，附贈包含保護殼、鏡頭蓋的專屬禮盒。

目前新機已在中國展開預售，而此次推出的徠卡特別版未來在海外市場 (特別是日本)，可能會改以Leitz Phone 4的名義推出，延續徠卡品牌手機的血脈。

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

分析觀點：手機攝影的「儀式感」文藝復興

筆者認為，小米17 Ultra徠卡特別版的出現，象徵手機攝影從「運算攝影」的技術軍備競賽，轉向了「操作體驗」的文藝復興。

那個機械轉環絕對不只是噱頭，在觸控螢幕上「滑動變焦」與轉動實體環的阻尼感，帶來的心理暗示完全不同——前者是操作手機，後者是在創作攝影。

此外，改用75mm-100mm連續光變搭配2億畫素大尺寸感光元件裁切，是一個非常聰明的策略。它解決了過去多鏡頭系統在切換焦段時的畫質跳動與視出色差問題，同時保證了人像拍攝最常用的中長焦段都有原生的光學品質。對於喜歡拍人像的攝影師來說，這款手機的吸引力恐怕比許多單眼相機還要大。

小米17 Ultra正式發表：首創「機械變焦環」致敬Leica M，搭載2億畫素連續光變長焦

更多Mashdigi.com報導：

繼歐盟後又一城！巴西政府逼蘋果開放第三方軟體市集與支付，但各式「蘋果稅」依然健在

前Google TPU開發者、AI新創Groq創辦人Jonathan Ross帶槍投靠NVIDIA，雙方簽署推論技術授權

三星Odyssey裸視3D顯示器衝上6K解析度、G6飆出1040Hz畫面更新率，LG推RGB條列OLED顯示器