Xiaomi 17T系列發佈會彩蛋：機器人拍照獲讚「比我好」

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文章來源：Qooah.com

在今天舉行的小米 Xiaomi 17T 系列中國新品發佈會上，除了 Xiaomi 17T 和 Xiaomi 17T Pro 兩款手機正式亮相，還有一個彩蛋：小米機器人登台，並使用 Xiaomi 17T Pro 拍照。主講人稱拍攝效果很不錯，很多網友表示：「機器人拍照比我都好」。

雷軍稱，Xiaomi 機器人發展的方向，是讓機器人幹實際的活。

今年 4 月的小米投資者日活動上，這款機器人就亮相過，它的設計風格延續了 2022 年發佈的 CyberOne“鐵大”具身人形，外觀方面，機身採用暗灰色面料，胸前有明顯的小米logo。

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上周雷軍在微博表示，Xiaomi 機器人團隊在 CVPR 2026 和 ICRA 2026 兩大國際頂級機器人賽事中，均奪得總冠軍，技術實力達到全球第一梯隊的水平。