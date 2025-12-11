行競科技首創「浸沒式冷卻」800V BBU進軍AI資料中心，攜手康舒科技佈局高壓直流電力生態
以打造電動超跑與專利電池冷卻技術聞名的行競科技 (XING Mobility)，稍早宣布將戰場從「地面」延伸至「雲端」。看準AI資料中心對於高功率與安全性的迫切需求，行競科技發表了業界首創導入浸沒式冷卻技術的800V高壓直流備援電池模組 (BBU) ——BBx800，並且同步宣布與電源大廠康舒科技 (AcBel) 展開策略合作，共同佈局AI資料中心的電力版圖。
解決AI資料中心「熱」與「險」的痛點
隨著AI運算需求暴增，國際能源署 (IEA) 預測全球資料中心用電量將在2030年前成長一倍。對於企業而言，備援電力已從單純的成本項目轉變為關鍵的營運風險管理。
行競科技此次推出的BBx800，延續了其在電動車與儲能系統累積的IMMERSIO浸沒式冷卻技術。其核心設計是將每顆電芯直接浸泡在絕緣冷卻液中，使電池長期維持在25–27°C的受控溫度。
行競科技強調，這種設計能顯著降低熱失控風險，即使在過充、釘刺或加熱等極端測試情境下，仍能維持結構完整與熱穩定，解決了高壓電池在資料中心應用中最令人擔憂的安全性問題。
1.2MW峰值輸出，專為高算力而生
在規格方面，單一BBx800模組 (2 OU) 支援±400V或800V的彈性配置。若採用20 OU的機架配置，其峰值輸出能力可達1 MW (維持3分鐘) 至1.2MW (維持90秒)。
這項規格是為了滿足AI資料中心在尖峰運算與瞬間負載變化下的嚴苛需求。此外，系統設計支援N+1冗餘配置與模組化熱插拔，並且提供長達10年的性能保固，確保資料中心在維護期間供電不中斷。該產品也已通過 UL9540A 測試，符合國際級安全規範。
攜手康舒科技，強強聯手HVDC市場
為了加速切入市場，行競科技找來了全球電源解決方案廠商康舒科技助陣。雙方將針對AI資料中心的電力架構及能源效率進行技術交流，共同探索高壓直流 (HVDC) 的市場機會。
康舒科技董事長許介立表示，將透過與行競的合作，打造兼具高效率與綠能的資料中心電力架構。行競科技執行長洪裕鈞則形容，這是行競將熟悉的賽道從地面延伸至雲端，期望結合台灣供應鏈優勢，為AI運算提供更穩定安全的能源後盾。
分析觀點
從4月推出的48V版本 (BBx48) 到現在的800V版本 (BBx800)，可以看出行競科技正積極將其在電動車領域驗證過的「浸沒式冷卻」與「高壓電池封裝」技術，複製到含金量更高的AI伺服器市場。
在NVIDIA等晶片大廠不斷推升算力密度的同時，散熱與電力穩定度成為資料中心最大的瓶頸。行競科技此時切入，正好填補了傳統氣冷電池在高密度機櫃中的散熱短板。對於追求極致算力密度的AI資料中心來說，這或許是比傳統 UPS 更具空間效益與安全性的解決方案。
更多Mashdigi.com報導：
Fairphone更新模組化耳罩式耳機Fairbuds XL (2025)：音質升級、改用透氣布料，舊款用戶也能升級
《鐵拳》系列製作人原田勝弘告別待了30年的萬代南夢宮，用一小時DJ Mix紀念其《鐵拳》生涯
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 126
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 28
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 21
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 102
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 6
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 31
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 36
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前 ・ 1
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
週末晚將急凍剩10度！ 變天前南部驚現「雲牆」奇景
昨(10)日有不少南部民眾發現，天空居然出現「雲牆」的特殊景觀，一長條邊界平整而且連續的雲牆十分壯觀，氣象專家就解釋，這其實是「雲線」，而入冬首波冷氣團將在週末報到，到時北台灣低溫有機會下探10度，南...華視 ・ 11 小時前 ・ 4
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 203
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 74
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 81