以打造電動超跑與專利電池冷卻技術聞名的行競科技 (XING Mobility)，稍早宣布將戰場從「地面」延伸至「雲端」。看準AI資料中心對於高功率與安全性的迫切需求，行競科技發表了業界首創導入浸沒式冷卻技術的800V高壓直流備援電池模組 (BBU) ——BBx800，並且同步宣布與電源大廠康舒科技 (AcBel) 展開策略合作，共同佈局AI資料中心的電力版圖。

行競科技首創「浸沒式冷卻」800V BBU進軍AI資料中心，攜手康舒科技佈局高壓直流電力生態

解決AI資料中心「熱」與「險」的痛點

隨著AI運算需求暴增，國際能源署 (IEA) 預測全球資料中心用電量將在2030年前成長一倍。對於企業而言，備援電力已從單純的成本項目轉變為關鍵的營運風險管理。

行競科技此次推出的BBx800，延續了其在電動車與儲能系統累積的IMMERSIO浸沒式冷卻技術。其核心設計是將每顆電芯直接浸泡在絕緣冷卻液中，使電池長期維持在25–27°C的受控溫度。

行競科技強調，這種設計能顯著降低熱失控風險，即使在過充、釘刺或加熱等極端測試情境下，仍能維持結構完整與熱穩定，解決了高壓電池在資料中心應用中最令人擔憂的安全性問題。

1.2MW峰值輸出，專為高算力而生

在規格方面，單一BBx800模組 (2 OU) 支援±400V或800V的彈性配置。若採用20 OU的機架配置，其峰值輸出能力可達1 MW (維持3分鐘) 至1.2MW (維持90秒)。

這項規格是為了滿足AI資料中心在尖峰運算與瞬間負載變化下的嚴苛需求。此外，系統設計支援N+1冗餘配置與模組化熱插拔，並且提供長達10年的性能保固，確保資料中心在維護期間供電不中斷。該產品也已通過 UL9540A 測試，符合國際級安全規範。

攜手康舒科技，強強聯手HVDC市場

為了加速切入市場，行競科技找來了全球電源解決方案廠商康舒科技助陣。雙方將針對AI資料中心的電力架構及能源效率進行技術交流，共同探索高壓直流 (HVDC) 的市場機會。

康舒科技董事長許介立表示，將透過與行競的合作，打造兼具高效率與綠能的資料中心電力架構。行競科技執行長洪裕鈞則形容，這是行競將熟悉的賽道從地面延伸至雲端，期望結合台灣供應鏈優勢，為AI運算提供更穩定安全的能源後盾。

分析觀點

從4月推出的48V版本 (BBx48) 到現在的800V版本 (BBx800)，可以看出行競科技正積極將其在電動車領域驗證過的「浸沒式冷卻」與「高壓電池封裝」技術，複製到含金量更高的AI伺服器市場。

在NVIDIA等晶片大廠不斷推升算力密度的同時，散熱與電力穩定度成為資料中心最大的瓶頸。行競科技此時切入，正好填補了傳統氣冷電池在高密度機櫃中的散熱短板。對於追求極致算力密度的AI資料中心來說，這或許是比傳統 UPS 更具空間效益與安全性的解決方案。

