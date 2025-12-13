XL版惡霸犬撕咬退休阿公！警連19轟當場撲殺

國際中心／李汶臻報導

台灣曾發生多起犬隻當街飛撲咬傷人的事件，而英國日前也發生超大型惡霸犬（XL bully）撕咬路人的憾事，惡霸犬對84歲退休老翁發起「瘋狗式」狂咬，警方到場連開19槍，襲人的惡霸犬才因被擊斃而鬆口。

據《每日郵報》等英媒報導，事件發生在2025年2月24日，生活在英國柴郡（Cheshire）沃靈頓（Warrington）的84歲退休老翁麥科爾（John McColl），正準備回家、步行在住宅區街道上，一隻體型巨大的惡霸犬（XL bully）突然從附近的一處房子裡暴衝出來，瘋狂撕咬老人。

襲人的超大型惡霸犬名為托雷托（Torreto），毛色介於巧克力色和棕褐色之間。警方獲報快速到達現場，犬隻在被警方狂轟19槍後，才因被擊斃而停止攻擊。此外，警方還將屋內另1隻疑似惡霸犬的犬隻射殺，並帶走第三隻較小型的犬隻。據悉，惡霸犬在當地列為禁養犬種之一，飼主還被發現並未登記註冊。

受害老翁在案發後隨即被送醫搶救並治療，但在1個月後還是傷重不治。襲人惡霸犬的飼主加納（Sean Garner）被控「飼養危險失控犬隻致死罪」以及「非法持有或飼養超大惡霸犬罪」，但飼主否認所有指控，此案下次審判日定在2026年3月23日。

