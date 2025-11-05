小鵬 (XPeng) 稍早在其AI Day活動上，正式揭曉其在自動駕駛與機器人領域的發展藍圖，包含將於2026年推出3款對應Level 4等級的Robotaxi自動駕駛車款，並且同步展示預計在2026年底量產的IRON人形機器人。

小鵬AI Day揭曉2026年3款L4級別Robotaxi藍圖，同步展示預計2026年底量產的IRON人形機器人

2026年推3款Level 4級別Robotaxi，採自研Turing晶片與純視覺路線

在Robotaxi自動駕駛車輛佈局方面，小鵬宣布將於2026年推出3款專為全自動駕駛設計的車型。新車將搭載4顆自研的Turing AI晶片，其中3顆晶片合計提供 2250 TOPS的算力，另外1顆則作為可提供750 TOPS算力的冗餘備份。

廣告 廣告

而小鵬強調，這些Robotaxi車款將基於純視覺技術設計，無需依賴高精地圖 (HD Maps) 即可運行。至於安全等級則可達Level 4級別的自動駕駛表現，並且設有兩套硬體「互為備份」 (mutual backup)，確保當其中一套硬體失效時，另一套即可立即接管，藉此最大程度保障行駛安全。

至於在接下來的市場策略中，小鵬強調新車將支援全球佈署與營運，顯示其野心不僅限於中國市場。

IRON人形機器人：全固態電池、2250 TOPS算力，鎖定商業場景

除了Robotaxi，此次活動的另一大亮點，是小鵬展示了預計於2026年末投入量產的IRON人形機器人。

小鵬AI Day揭曉2026年3款L4級別Robotaxi藍圖，同步展示預計2026年底量產的IRON人形機器人

IRON人形機器人外型與行走姿態的擬人化程度相當高，頭部設有3D曲面顯示器，用於整合「聽、說、看、錶情」等互動功能。硬體規格則具備4自由度 (DoF) 的肩胛關節，以及單側高達22自由度的靈巧機械手，同時將內建全固態電池 (All-Solid-State Battery)。

另外，小鵬強調IRON人形機器人具備高度安全性，可抵抗300G加速度衝擊力道、3mm針刺貫穿不起火，並且能在250°C高溫下維持1小時不失控。

至於運算與AI方面，IRON人形機器人內建3顆Turing AI晶片，總算力同樣可達到2250 TOPS，並且依靠物理世界大型模型 (Physical World Large Model) 實現「大小腦能力組合」的複雜協同運作。

小鵬表示，IRON在量產初期將優先進入商業場景提供服務，例如擔任導覽、導購、巡視等工作，顯然是直接對標Tesla旗下的Optimus人形機器人。

更多Mashdigi.com報導：

LG創辦人孫子具本雄攜手AI影視製作業者Utopai合資，將為AI電影製作打造3GW專屬資料中心

前Intel執行長Pat Gelsinger率隊訪台，Playground Global攜7家新創尋求台灣半導體鏈結

Apple Intelligence正式加入支援繁體中文，導入即時翻譯、視覺智慧、書寫工具等AI功能