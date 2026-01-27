「XR沉浸玩家」1/29啟用 一秒穿越4500年前古埃及

記者劉昕翊／臺北報導

臺北全新XR展演空間「XR沉浸玩家」將於1月29日在松山文創園區啟用，首場迎來全球沉浸娛樂重量級作品《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗（The Horizon of Khufu），戴上VR裝置，即可1秒從臺北穿梭至埃及，深入神秘的金字塔核心，體驗一場視覺與體感超震撼的古埃及沉浸旅程。

「XR沉浸玩家」攜手合作HTC旗下的VIVE Arts，引進享譽全球的頂尖沉浸式創作團隊EXCURIO打造的《消失的法老》，今（27）日舉辦開幕記者會，邀請外交部次長吳志中、法國在臺協會主任龍燁、消失的法老創作單位Excurio共同創辦人暨董事長Emmanuel Guerriero、共同創辦人暨執行長Fabien Barati等人出席。Fabien Barati表示，6年前他跟夥伴開始沉浸式科技的探索旅程，他們希望可以把沉浸技術結合文化及歷史讓大家可以穿越時空，有一個對很難接觸的文化體驗，很高興《消失的法老》這檔在歐洲、美國及亞洲都造成轟動的作品可以來到臺灣。

《消失的法老》以1：1尺度重現埃及吉薩高原上最大的金字塔「古夫金字塔」，觀眾將以第1人稱視角行走於建築內部，穿越隱藏通道、深入一般遊客無法進入的王后密室，登上平時無法抵達的金字塔頂端俯瞰整座吉薩高原，親身體會古代建築的壯闊尺度；旅程由金字塔外部地景延伸至尼羅河與下神殿，觀眾將登上神話中的「太陽船」，一路航行回公元前2500年的古王國時期，親眼見證法老王古夫的葬禮儀式。

此外，全空間體驗採多人同步走動式VR設計，觀眾能與同伴在同一虛擬空間中同行遊歷金字塔深處，且場景依據考古研究、建築資料與影像技術精準重建，在高度擬真的視覺與空間音效加成下，整段旅程宛如沉浸於一部史詩級的古埃及實境電影中，開啟一段極致的感官沉浸體驗。開展倒數2天預售，最優惠680元，獨家於KKday通路販售。

