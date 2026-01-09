對於那些還在觀望是否要入手「個人隨身劇院」 (Personal Cinema)眼鏡的消費者來說，Xreal在今年CES 2026宣布更新旗下入門款產品線，推出全新Xreal 1S。這款產品是2024年底推出的Xreal One後繼機種，主打規格微幅升級，但價格卻比前代更親民。

Xreal更新入門款AR眼鏡「1S」，解析度與亮度雙升級、售價反降

Xreal 1S：加量不加價，視野更廣更亮

Xreal 1S是一款穿戴式空間顯示器，透過USB-C連接手機、平板、筆電或遊戲機後，利用眼鏡內的微型顯示器，在使用者眼前投射出如同171吋，甚至最大可達500吋的虛擬螢幕。整副眼鏡重量僅為89公克，聲音部分則是與Bose合作。

此次Xreal 1S的升級屬於「細部優化」，針對前代產品的關鍵規格進行了提升：

• 解析度：從原本的1080p提升至1200p Full HD。

• 畫面比例：由16:9調整為更適合生產力的16:10。

• 亮度：從600 nits提升至700 nits，在明亮環境下的顯示效果將更清晰。

• 視野 (FOV)：從50度小幅增加至52度。

最重要的是，Xreal 1S的建議售價為449美元 (約台幣1.45萬元)，相比前代便宜了50美元。

Xreal Neo：Nintendo Switch玩家的神隊友

除了眼鏡，Xreal同步推出了名為Xreal Neo的外接配件。這是一個結合了行動電源與DisplayPort輸出功能的集線器 (Hub)。

Xreal Neo內建10000mAh電池，能大幅延長眼鏡的使用時間。但它最大的賣點在於對遊戲機的支援性，特別是Nintendo Switch與最新的Nintendo Switch 2。

過去若想將Nintendo Switch畫面輸出到眼鏡，通常需要轉接底座，並且額外供電，相當麻煩。有了Xreal Neo，玩家出門在外不再需要攜帶笨重的原廠底座，直接透過Xreal Neo連接即可實現邊充邊玩，並且透過大尺寸虛擬畫面進行遊玩。

Xreal Neo建議售價為99美元 (約台幣3200元)。

目前Xreal 1S與Xreal Neo均已開放購買。

