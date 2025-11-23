XRG收購科思創取得德國核准函 持續推動轉型
〔記者張慧雯／台北報導〕2024年底XRG收購科思創股權超過九成，經過反壟斷審查、外國投資審查及歐盟外國補貼審查後，終於取得德國外商投資監管核准函；科思創表示，交易完成後，高達11.7億歐元的增資將進一步支持轉型進程，確保戰略投資計畫的及時執行以及「永續未來」戰略的推進。
XRG是一家企業價值達1500億美元的國際投資公司，專注於天然氣、化工及為全球人工智慧和工業提供動力的可擴展能源解決方案，公司總部位於阿布達比，由阿布達比國家石油公司(ADNOC)全資擁有。
科思創則是全球領先的高品質聚合物的生產商之一，藉由創新的產品、技術和方法，在全球範圍為交通、建築、生活以及電子電器等重要行業的客戶提供服務，科思創聚合物還應用於運動休閒、電信通訊和健康等領域，以及化工行業。
XRG去年啟動公開收購案，歷時一年終於獲得德國聯邦經濟和能源部根據外商投資法規頒發的最終監管核准。科思創和XRG表示，將透過創新、循環經濟和推動數位化轉型，並強化在高成長領域的領先地位，共同開啟重新定義化工產業的合作。
科思創表示，在XRG的支持下，將繼續專注於擴大循環經濟目標的實施規模，透過AI、量子計算等先進技術推動數位化轉型，並強化在交通運輸、建築和電子等高成長領域的佈局，而XRG在能源轉型方面的專長將與科思創的永續發展目標形成互補，提供更潔淨的能源解決方案，並在快速變化的全球環境中增強企業韌性。
更多自由時報報導
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
建交中國被坑想回頭！宏國淚訴蝦農倒一片 喊話台灣最好
地表上最「令人嚮往」旅遊國家是它 並獲評全球「最酷街區」榜首
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
光電環評加嚴 經濟部：加強推動屋頂型並評估提修法
（中央社記者潘姿羽台北23日電）立法院修訂環評法等衝擊光電產業環評，台灣太陽光電產業協會等7大公協會為此發出聲明，直指是「台灣能源轉型大挫敗」。經濟部坦言，近期接獲業者陳情與反應，現階段正在釐清影響、研議做法，也會評估是否提修法。中央社 ・ 1 小時前
25歲衝浪客宜蘭外澳溺水 卡消波塊送醫不治
25歲衝浪客宜蘭外澳溺水 卡消波塊送醫不治EBC東森新聞 ・ 1 小時前
電子五哥搶賺美金！和碩AI伺服器加速追趕 GB300機櫃德州量產
在全球AI競賽全面升溫之際，台灣不只是晶片王國，更成為全球數位產業無可替代的夥伴。和碩近日宣布，與AI原生雲端服務商 Together AI、AI 數位基礎架構供應商5C展開策略性三方合作，共同部署由輝達加速運算技術提供大規模 AI 基礎架構，正式跨入「AI 工廠」的建置戰場。本次合作包含和碩開發的輝達 GB300 伺服器機櫃與B200平台伺服器，並同時提供氣冷與水冷兩種版本。中時財經即時 ・ 1 小時前
美國關鍵經濟數據周來臨 元大首檔主動型ETF萬元入手即將開募 台灣三大經濟指標將出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美國關鍵經濟數據周來臨，台股投資人聚焦Fed降息前景；元大首檔主動型ETF要來了！00990A「11/24開募」 1萬元就能入手；以及台灣三大經濟指標將出爐，投資人緊盯內外需動向。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 17 小時前
千點急殺中一顆亮紅！「二哥」逆流而上 法人曝致勝關鍵
在台股21日遭遇近千點級崩跌的恐慌時刻，市場資金卻意外在一片血洗中找到「定心丸」-晶圓二哥聯電（2303）。大盤指數狂瀉991點、跌破季線創下四大慘紀錄，但聯電不僅逆勢翻紅，還在法人與主力同步回補下強收45元，量增價漲的走勢猶如動盪盤勢中的「安全島」，成為大逃殺行情裡最亮眼的避風港。中時財經即時 ・ 1 小時前
輝達財報好也被罵！黃仁勳內部會議吐苦水：怎麼做都不對
美股台股近日持續回檔，被視為「全村希望」的輝達（NVIDIA）雖財報亮眼，股價卻開高走低，AI泡沫化疑慮再起。美媒報導，輝達執行長黃仁勳週四在內部會議感嘆，市場對AI期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。太報 ・ 59 分鐘前
中油宣布 24日起汽、柴油價格皆不調整
中油宣布，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應不予調整，且已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。中時財經即時 ・ 2 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台中霧峰大火驚魂！外籍男學生煮食途中外出 廚房瞬間陷火海
抵達現場時，火勢已從1樓廚房蔓延，濃煙竄上各樓層，2樓陽台1名25歲越南籍女學生受困，情況危急，消防人員迅速架設水線並展開救援，於11時05分將火勢完全撲滅，同時將受困女子安全救出，所幸該名女學生僅有輕微嗆傷，意識清楚，送往亞洲大學附設醫院治療後無大礙。鄰居指出，...CTWANT ・ 1 小時前
「愛馬仕橘」成交通錐？ 台東縣議會前耶誕樹慘遭kuso
台東縣府前的粉紅色耶誕樹被說成「福壽螺卵」，台東縣議會前的橘色耶誕樹也沒逃過類似的命運，網友卻說「根本像隻超大交通錐」。雖議會宣稱是「愛馬仕橘」符合明年馬年，且色調高雅，但現場的橘色錐狀耶誕樹下還圍了圈正牌交通錐成了鮮明對比，不比不知道，一比嚇一跳。自由時報 ・ 1 小時前
《大陸產業》黛安芬下月底將停止中國大陸市場營運
【時報-台北電】德國內衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，自12月31日起停止在中國大陸的營運。 黛安芬的官方微信公眾號21日發布「關於Triumph集團從中國大陸市場戰略撤離的告知函」，稱該集團決定自12月31日起停止在中國大陸的營運，同時提到黛安芬各線下門市將陸續停止營運，最遲至12月31日晚上10時。 第一財經報導，部分商場內的黛安芬門市近期已經準備撤櫃，有些專櫃正在進行折扣清倉拍賣。 對於撤離中國大陸市場的原因，有業內人士認為，雖然黛安芬的品牌知名度高，但隨著其他本土品牌崛起，市場競爭激烈。 澎湃新聞報導稱，黛安芬定位於中高端。天貓旗艦店顯示，品牌基礎款內衣的定價大多在每件人民幣（下同）200元至500元，部分高端款式產品定價達到每件800元。（新聞來源：工商即時 張漢驊）時報資訊 ・ 1 小時前
東北季風減弱、雲量少 鄭明典一張圖示警：留意日夜溫差
[Newtalk新聞] 今（23）日東北季風減弱，全台各地高溫可回升近 30 度，但低溫都不到 20 度，對此，前中央氣象局長鄭明典提醒，東北季風減弱加上雲量少，今天應該會是「日夜溫差大」的一天。 氣象署指出，今天東北季風減弱，氣溫明顯回升，北部及東北部回升幅度較大，西半部及東南部 27—29 度，宜花地區 25—26 度，白天舒適溫暖，各地多雲到晴，僅東半部、恆春、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨；另外，根據氣象署的統計，今日清晨除了澎湖以外，各縣市低溫都不到 20 度。 對此，鄭明典也在臉書上 po 今日的溫度預報圖指出，「本來秋季應該可以常看到日夜溫差大的預報提醒，但是今年用的很少，今天東北季風減弱加上雲量少，應該會是日夜溫差大的一天。」從圖中的資訊來看，全台各地氣溫約 16 度到 29 度，溫差超過 10 度。查看原文更多Newtalk新聞報導把握今回暖！專家示警：週二晚起北台恐「斷崖式降溫」下探15度週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度新頭殼 ・ 1 小時前
金控獲利王不是說假的！ 富邦蔡明興：今年有望再寫新高
近期股市大幅震盪，談到AI市場，蔡明興表示，AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。台灣有許多AI產業領導廠商，將讓今年台灣的經濟表現超乎預期！他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊...CTWANT ・ 55 分鐘前
《產業》AI新十大建設 矽光子扮先鋒
【時報-台北電】為發展未來AI所需關鍵技術、提升競爭力，國發會「AI新十大建設推動方案」規劃跨部會協調，執行三大發展主軸，其中關鍵技術涵蓋矽光子、量子科技與AI機器人，三項攸關AI長期發展的核心技術均納入重點。 國發會主委葉俊顯認為，AI相關的關鍵技術，是未來科技創新與產業升級的核心技術引擎。台灣擁有半導體、資通訊等優勢下，這些前瞻技術不僅能提升產業競爭力，為國內產業帶來新一波成長動能與創造就業機會，穩固全球科技供應鏈中的角色。 對於主要的三項關鍵技術，國發會指出，矽光子做為高效能運算的重要技術支援，將加速資料傳輸與降低功耗，並助力我國半導體業進一步鞏固全球領先地位。量子技術部分，具備突破傳統運算瓶頸的潛力，尤其在巨量資料、複雜運算的處理與模擬領域的應用等，我國可望在未來量子運算的全球競爭中扮演重要角色。 此外，AI機器人技術的發展，則運用台灣強大的ICT供應鏈基礎，將智慧服務機器人導入日常生活與製造場域，一則可解決高齡化與少子化帶來的缺工問題，亦能作為全面提升產業智慧化水平，進一步推動我國成為全球機器人供應鏈中的關鍵角色。 就推動策略而言，國發會產業發展處研擬五項，包括：一、先進技術時報資訊 ・ 1 小時前
《國際政治》CNN：川普逼烏克蘭簽28點計畫和約 暗藏俄3大算計
【時報-台北電】美國總統川普要求烏克蘭在27日前，簽下美方近日向烏克蘭遞交的一份俄烏和平方案。儘管他週六（22日）改口稱，此和平計畫非最終方案。但這份外洩的28點計畫，對基輔而言，代表著令人恐懼的大倒退。 美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份計畫有想假裝追求和平的俄羅斯人共同構思，而它之所以會外流，是因為烏克蘭人與歐洲人認為它的內容荒謬至極。草案的大部分內容，都與俄羅斯在2022年伊斯坦堡會談時提出的要求相似。 俄軍目前或許正處於一年來最佳的戰場位置。他們正逼近飽受戰火摧殘的烏東軍事樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk，紅軍城）。一旦占領，俄軍在往首都基輔方向前進的路途中，西側幾乎不再有阻擋。 烏克蘭則持續出現高逃兵率與逃避徵兵問題，人力困境更加嚴重。基輔在無人機上的優勢，被俄羅斯迅速的學習與創新所侵蝕。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的支持度又因其核心圈涉及能源醜聞而跌到最低點。 俄方主動出擊，顯然是要利用烏克蘭或許是前所未見的脆弱時刻，當國內政治危機威脅削弱澤倫斯基對前線危急局勢的應對能力。也說明為何莫斯科竟又再次提出一系列苛刻要求。這些要求此前已被烏克蘭時報資訊 ・ 1 小時前
新聞幕後／AI泡沫醞釀崩盤？Ray Dalio點出那根針何時出現 關鍵在這國
AI熱潮席捲全球，從美股到台股都在談「人工智慧改變世界」。但橋水基金創辦人雷達裡奧（Ray Dalio）卻潑下一盆冷水，直言「泡沫已經在形成」，而刺破它的那根針——不是科技退燒，而是利率反轉。更驚人的是，他暗示這根針，正在日本手上。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
輝達的超狂財報藏隱憂？黃仁勳駁AI泡沫，但市場疑慮未解
輝達公布2026會計年度第3季財報，營收達570億美元、獲利年增65%，再創新高！其中，資料中心業務以512億美元領漲，亮眼的財報數字，激勵美股期貨與台股走升。執行長黃仁勳駁斥「AI泡沫」說法，指 Blackwell 晶片需求強勁。然而，分析師提醒，中國市場競爭與出口限制，以及客戶尋求供應鏈多元化，遠見雜誌 ・ 3 小時前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 4 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前