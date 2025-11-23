XRG收購科思創取得德國核准函 持續推動轉型

〔記者張慧雯／台北報導〕2024年底XRG收購科思創股權超過九成，經過反壟斷審查、外國投資審查及歐盟外國補貼審查後，終於取得德國外商投資監管核准函；科思創表示，交易完成後，高達11.7億歐元的增資將進一步支持轉型進程，確保戰略投資計畫的及時執行以及「永續未來」戰略的推進。

XRG是一家企業價值達1500億美元的國際投資公司，專注於天然氣、化工及為全球人工智慧和工業提供動力的可擴展能源解決方案，公司總部位於阿布達比，由阿布達比國家石油公司(ADNOC)全資擁有。

科思創則是全球領先的高品質聚合物的生產商之一，藉由創新的產品、技術和方法，在全球範圍為交通、建築、生活以及電子電器等重要行業的客戶提供服務，科思創聚合物還應用於運動休閒、電信通訊和健康等領域，以及化工行業。

XRG去年啟動公開收購案，歷時一年終於獲得德國聯邦經濟和能源部根據外商投資法規頒發的最終監管核准。科思創和XRG表示，將透過創新、循環經濟和推動數位化轉型，並強化在高成長領域的領先地位，共同開啟重新定義化工產業的合作。

科思創表示，在XRG的支持下，將繼續專注於擴大循環經濟目標的實施規模，透過AI、量子計算等先進技術推動數位化轉型，並強化在交通運輸、建築和電子等高成長領域的佈局，而XRG在能源轉型方面的專長將與科思創的永續發展目標形成互補，提供更潔淨的能源解決方案，並在快速變化的全球環境中增強企業韌性。

