XXIO 14 系列正式登場－全球首創VR鈦合金，打破限制一擊爆發

今年適逢XXIO高爾夫球桿問世25週年，品牌於12月隆重推出全新「XXIO 14系列」。本次研發主軸以「一眼可見的革新」與「擊球時就能感受的進化」為核心，不僅融合最新科技，更以精湛工藝回應廣大球友對高效能球具的期待。

圖：由 國住橡膠股份有限公司 提供

全新系列包含開球木桿、球道木桿、混血桿、鐵桿與推桿等完整陣容，並細分為XXIO 14、XXIO 14+、XXIO 14 女生款與 XXIO 14 左手款。其中，XXIO 14 延續歷代特色，以高彈道、易擊性與輕鬆遠距離為訴求；而 XXIO 14+ 則針對揮速較快、追求更筆直控球性與紮實手感的進階球友打造，提供更多元且精準的選擇。

本次最大亮點是全球首次於量產球具導入「VR-鈦合金（Super-TIXR 52AFS）」。此新材質加入全新矽配方，使桿面得以更薄、強度提升42%，兼具韌性與黏球感。配合桿頭本體的最佳化輕量設計，創造出獨特的「ULTiFLEX」彈性結構，擊球瞬間能產生更大幅度的彎曲反彈，帶來明顯提升的初速與更寬廣的高初速區域。

內部測試顯示，XXIO 14 系列在甜蜜點周圍與中心擊球的能量傳遞大幅優化，相較前代更能提升總距離。職業球員青木?令奈與菅沼菜?亦於實測中證實，新款在球速與飛行距離上皆有顯著進步。

圖：由 國住橡膠股份有限公司 提供

在保留 XXIO 系列著名的易打性之餘，本次更破除既有框架，導入輕量 Quick Tune System（QTS)全新可調式桿頸結構具備多段設定，可依需求調整桿面開閉、躺角及桿面角，組合多達十餘種。同時支援多款特注桿身搭配，讓每位球友都能配置出最符合自身揮擊風格的理想彈道。

XXIO 14 鐵桿採用高強度 VR-鈦合金桿面與全新凹背構造，釋放更多可運用重量，實現更低重心與更集中於甜蜜點的重心位置。進化版REBOUND FRAME技術透過「軟 × 剛」雙層結構，使桿面具備更大彎曲幅度，再次提升擊球初速。而XXIO 14+ 鐵桿則導入 SRIXON ZXi 系列代表性的 MAIN FRAME 結構，強化桿面有效變薄區域以提升反彈性能，搭配更俐落的刀背線條與高操控性的桿頸造型，使其成為進階球友更高階、更銳利的選擇。

圖：由 國住橡膠股份有限公司 提供

XXIO 14 系列以全球首創的 VR-鈦合金成功融合「易打性」與「遠距離爆發力」。XXIO 14系列不僅跨越輕量球桿的性能極限，更再次樹立高球市場對高效能球具的全新標準。12月同時上市XXIO最新球款「HYPER RD」搭配XXIO品牌球桿，不論是XXIO 14或是XXIO PRIME系列球桿，都能打出令人稱羨的距離，迎接你的完美開球。

