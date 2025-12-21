Y2K拍照攻略！Cortis愛用超廣角、高角度，10種Z世代最愛的拍照手法
Y2K 拍照風格的熱度在近年持續延燒，依舊受到大批年輕人歡迎，不按牌理出牌的的獨特風格完美重現千禧世代的態度與美學，Y2K 不僅可以透過造型呈現，拍照手法更是重要，想知道如何拍出真正的 Y2K 照片嗎？本篇文章帶你掌握 Y2K 拍照的重點元素，幫助你重拾千禧世代的感性。
Y2K 是什麼？
Y2K 是西元 2000 年的縮寫，在時尚領域指的是 1990 年末期至 2000 年初期的風格。當時不僅是世紀交替，同時正逢網際網路興起，復古與未來互相碰撞而交織出全新潮流，在當時的社會風氣之下，人們逐漸接受自己的與眾不同，透過穿搭展現個性，亮色系與金屬質感開始進入大眾視野，大膽的配色、嶄新的設計都成為自我介紹的一種方式。當時的藝人、名媛也是 Y2K 風格的一大助力，例如：Paris Hilton、Britney Spears 等人。
Y2K 拍照角度與特色
Y2K 拍照風格最大的一個要點就是抓好角度與特色，掌握以下 6 個關鍵就能拍出千禧世代的美照。
高角度由上往下
拍攝手法是將手機舉過頭並停在接近 90 度的位置，可以搭配 0.5 倍的廣角，讓照片看起來更有空間感，但四周又不會明顯變形；由上往下拍會形成頭大身體小的奇特比例，也可以讓全身都入鏡，能夠當作穿搭照，既搞怪又有個性，是許多韓星經常使用的 Y2K 拍照技巧。
超廣角
開廣角能夠容納更多的畫面，因而獲得更好的取景；也可以製造魚眼的效果，讓畫面變得更立體，甚至有拉長身材比例的效果，而微微變形的空間正是有趣之處，建議將廣角調整成 0.5~0.7 倍的效果最好，如果不想要臉被廣角效果拉到扭曲的話，記得要置中。
閃光燈
開閃光燈不僅是讓人像在畫面中看起來更明亮，也是為了要再現 CCD 相機的效果，CCD 相機呈現出來的照片因為畫質不好，再加上閃光燈的作用而帶有千禧世代獨有的感性，想要模仿的話，可以在燈光微弱的地方開閃光燈拍照，如此一來即使沒有 CCD 相機也能一秒擁有 Y2K 拍照風格。
拉長、縮短比例
常見的角度對於 Y2K 風格過於稀鬆平常，可以透過高角度、超廣角的拍攝手法產生頭大身體小的錯覺，同時讓臉部成為畫面主體，創造出獨特的審美，也是體現出 Z 世代勇於做自己，力求擺脫世俗框架的一種方式。
復古濾鏡
如果不喜歡前 4 項手法的話，使用復古濾鏡就可以一秒掌握 Y2K 拍照風格囉！許多 APP 提供各式各樣的 Y2K 濾鏡，日系、復古、可愛、搞怪應有盡有，甚至有模仿 CCD 相機風格的 APP，可以挑選帶有暖調、噪點的濾鏡，替你省去調整角度、設置相機功能的時間，只不過成品仍然會與相機有些微地品質落差，端看自己會不會介意。
殘影晃動
相機為了要使入光亮充足而導致快門變慢，此時恰巧碰撞到鏡頭，或是被攝者移動就會有殘影，雖然這種照片對某些人來說是失敗品，但如果你想要呈現 Y2K 拍照風格的話，反而是一種特別的手法喔！使用方式很簡單，在低光源的環境開啟閃光燈，並在拍照的瞬間晃動手機就能有同樣的效果。
投影效果
除了閃光燈之外，以影子為主角的拍照方式也受到許多Gen Z世代的喜愛，大熱韓國男團Cortis也分享了打開手機手電筒的自拍方式，這種雙重畫面感的拍照方式為Y2K風格加入新的技巧！
Y2K 拍照姿勢
如果你嘗試過以上方式仍覺得不夠到位的話，那麼可以參考以下幾種常見的 Y2K 拍照姿勢，幫助你在照片中看起來更有個性。
不看鏡頭
不看鏡頭不僅可以避免與鏡頭對視的尷尬感，也能夠營造出不經意、不小心被拍到的感覺，讓你不再擔心表情尷尬、眼睛無神的問題。搭配高角度、廣角、復古濾鏡等手法能讓成品的完成度更高，一秒拉滿氛圍感。
手、食物靠近鏡頭
照片通常會希望臉是主體，但 Y2K 拍照風格就是要不按牌理出牌，可以嘗試將手或食物等伸向鏡頭，簡單地比 YA、遮擋畫面或是假裝掌鏡（其實是別人幫忙拍）都很不錯，搭配廣角能夠更有空間感，還可以讓臉看起來更小、更精緻，不避擔心大臉不上鏡。
怪表情
拍照不僅可以微笑、裝可愛或面無表情，現在正流行的怪表情能夠讓你跳脫框架，展現出獨特個性，還可以呈現出更多元的面貌。而怪表情並非做鬼臉，像是皺眉、單挑眉、提嘴角等都是常見的怪表情，不是故意扮醜，通常會需要善用臉部肌肉，多加練習才不會太奇怪。
Y2K 風格的穿搭經典元素
除了透過拍照呈現出 Y2K 的風格，穿搭也是很重要的一環。掌握以下經典元素就能一秒重回千禧世代！
低腰褲
低腰褲就是褲頭落在恥骨附近的褲子，能夠凸顯腰部與臀部的曲線，搭配緊身上衣或短版 T 恤更能展現出身材優勢。而低腰褲的挑選秘訣在於材質不要過於柔軟，否則會拉短下半身比例；以及穿著寬鬆低腰褲時，上衣建議緊身為主，避免從頭寬鬆到腳，反而無法襯托曲線。
天鵝絨套裝
談到天鵝絨套裝一定會想起 Y2K 的經典代表人物 Paris Hilton。 Paris Hilton 以螢光芭比粉作為標誌性顏色，運用在天鵝運動套裝上，將原有的舒適風格取而代之，變成既時髦又能稱霸各大場合的穿搭，外出逛街也不會突兀或隨便。
多巴胺穿搭
多巴胺穿搭簡單來說就是以鮮豔夢幻的顏色做搭配，進而對情緒產生正面影響，促使大腦分泌多巴胺而有快樂的感覺。最常見的方式是穿著成套的亮色系服裝，或是搭配對比色達到撞色的風格。如果怕顏色太鮮豔而難以駕馭，可以挑選飽和度較低的顏色，也較不容易顯黑。
髮飾
如果覺得 Y2K 造型還不夠到位的話，推薦運用髮飾當作髮型亮點。髮飾根據不同的外型、配色與質感會有不同的效果，想要可愛、搞怪、溫柔、氣質都可以達成，能為整體造型增添亮點，有畫龍點睛的效果。
只要掌握 Y2K 拍照角度、特色與姿勢，人人都能拍出具有復古感的照片，即使沒有任意門也能讓你一秒擁有千禧世代的感性。如果想要將 Y2K 風格貫徹的更徹底，可以參考經典的穿搭元素，包準你無論怎麼拍都超級出片。
