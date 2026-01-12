Y2K最新流行髮飾是這款！ILLIT掀起的「머꾸趨勢」不只時髦還超有個性

韓國女團 ILLIT 最新單曲〈NOT CUTE ANYMORE〉除了洗版社群的「提帽 Challenge」外，最吸睛的還有成員們頭髮上的裝飾巧思，梳子、耳機、手機、貼紙……這些原本不太會出現在頭上的小配件全都被放上去，這種前衛又幽默的造型，還帶起了韓國 Z 世代間流行的「머꾸」 風潮！

ILLIT女團5位成員介紹！出道曲〈Magnetic〉MV破1.5億點擊





韓國這股「머꾸 風潮」是什麼？

「머꾸」其實是韓文「머리 꾸미기 」的縮寫，意思是裝飾頭髮、頭部造型點綴。不只是戴髮飾這麼簡單，而是把頭髮當成一個可以自由發揮的造型空間，在 Y2K 美眉們、Z 世代之間特別受歡迎！

廣告 廣告

ILLIT髮夾來自這個品牌

在概念照中，ILLIT成員們頭上的同款髮夾是來自倫敦品牌 Ashley Williams。品牌以千禧世代的視角出發，將肥皂、梳子等等日常用品重新轉化為前衛又帶幽默感的飾品，這種又怪又可愛的作品成功打破大眾對首飾的既定想像，也讓全球「酷女孩」為之著迷，再次點燃 Y2K 美學的熱潮。

머꾸 風潮日常版配件清單推薦

想嘗試 ILLIT 掀起的這股風潮，只要夠有「玩心」就可以了，因為這股趨勢本來就不追求精緻的完成度，而是越隨性、越有態度越對味！編輯整理了 3 款日常也完全不突兀的 머꾸 風潮配件，下次想讓造型多一點新鮮感，不妨從這裡開始。

머꾸 風潮日常配件1：造型碎髮夾

造型碎髮夾搭配小巧造型元素，一側固定瀏海與臉側碎髮，看起來輕鬆又有層次！透明材質弱化存在感，細節卻很加分，是最不挑穿搭、日常也能安心入手的 머꾸 入門推薦。

머꾸 風潮日常配件2：透明果凍

帶點果凍感的透明材質，本身就自帶 Y2K 氛圍。存在感不強，卻能讓整體造型看起來更輕盈，適合第一次想嘗試這股風潮的人。

머꾸 風潮日常配件3：Y2K造型髮夾

像是小花、愛心、字母或是星星造型的髮夾，是日常版 머꾸 的亮點單品！編輯建議一次選一個重點，再搭配簡單髮型就很有個性。

延伸閱讀：

BLACKPINK Lisa 新髮型「復古慵懶羊毛卷」太可愛！6款秋冬必備捲髮範本推薦

IVE張員瑛簡直「髮型教科書」經典髮型牛角包丸子頭、水波紋捲髮…長髮女生必學範本！

秋冬減齡短髮髮型推薦！孫藝珍、宋慧喬、全智賢，40+ 韓星都在剪的超凍齡短髮

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026短髮推薦：層次波波、圓弧波波…3款最顯臉小的波波頭造型一次看！

● 高馬尾怎麼綁最好看？臉型搭配、綁法教學與造型技巧一次學會