▲Yaber 投影機T1 Pro獲歐盟EISA大獎。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／綜合 報導】全球投影機品牌Yaber新世代投影機T1 Pro這款新作以極致畫質、靜音效能與創新設計獲歐盟 EISA（Expert Imaging and Sound Association）2025–2026 年度「最佳便攜投影機大獎」，成為全球市場最受矚目的便攜娛樂投影新品之一。品牌宣布即將於 11月11日登上嘖嘖募資平台正式開賣。

EISA為歐洲最具公信力的影音獎項之一，由全球29個國家、超過60家權威媒體組成評審團，評選出年度最具創新與實力的產品。Yaber T1 Pro脫穎而出，評審團給出的評語指出：「T1 Pro以出色的畫面細膩度、亮度均衡與便攜性，在同級產品中展現卓越表現。」

品牌表示T1 Pro採用全新一代 LED 光源與原生Full HD 1080p解析度，支援 HDR10 影像標準，呈現出色的對比與細節層次。最令人驚豔的是其「微短焦設計」只需 2.57公尺距離即可投出100吋畫面，無論是套房、小客廳，甚至帳篷內露營都能輕鬆打造專屬電影院。同時，T1 Pro 具備自動梯形校正、智慧避障功能、25° 側投、與多角度支架設計，讓投影角度與擺放自由度達到全新境界。不論投牆、投天花，皆能維持畫面比例完美。

T1 Pro 搭載 8W 高效能喇叭與 Dolby Audio 環繞音效支援，提供比肩中階藍牙喇叭的立體聆聽體驗。內建智慧系統支援正版串流平台（含 Netflix、YouTube、Disney+ 等），開機即可觀看，不需額外連接電腦或外部電視棒。

Yaber表示：「T1 Pro 是我們對家庭娛樂的一次重新定義，我們希望每個人都能在有限空間中，體驗無限影像的震撼。」為慶祝T1 Pro榮獲EIS大獎並登台上市，Yaber 將於嘖嘖推出限量超早鳥優惠方案，贊助者可享獨家價格與品牌好禮。