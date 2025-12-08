Yagoo整形？實況大獎誤用陌生男子照片代表hololive，Kiara：我認不出老闆了
實況主大獎 The Streamer Awards 2025 在昨日（7）落幕，最終由 IShowSpeed 獲得「年度實況主」。而整場大獎同樣也是「笑果」不斷，除了創作者們各自的表演、上台分享過去一年的趣事外，主辦方的一些失誤更是造就出有趣的迷因。當典介紹「最佳內容組織獎」（Best Content Organization）入圍名單，介紹到知名 VTuber 公司 hololive 時，圖片居然是一名陌生的男子，引起觀眾和觀看的實況主大笑，連 hololive 成員們都發文笑稱：「Yagoo 改版了？」
當「最佳內容組織獎」介紹到 hololive 時，螢幕上出現的代表照片竟然不是大家熟悉的母公司 COVER 執行長「Yagoo」（谷鄉元昭），也不是旗下的任何一名虛擬偶像，而是一名留著鬍子的陌生男子。這個誇張的失誤立刻引爆聊天室，全都是「？？？？？？？」、「誰？」、「笑死，他是誰？？？」
經過網友指認，這位莫名成為 hololive 代言人的男子，其實是來自紐西蘭的實況主 Broxh。Broxh 平時以精湛的木雕工藝直播聞名，更曾因霸氣拒絕觀眾斗內的佛系風格而爆紅。這場烏龍不只是讓觀眾笑翻，連 hololive 旗下的成員都跟著發文，Takanashi Kiara 都在推特上傻眼發文：「肯定是太久沒見到 Yagoo，因為我都認不出老闆了」、Airani iofifteen：「我們...有新老闆了？」、Mori Calliope：「笑死」、Anya Melfissa：「Yagoo 改版了，真棒」引發粉絲瘋狂轉發。網路上隨即湧現大量惡搞迷因，將 Broxh 改成不同 VTuber 或是相關 hololive 造型，將他戲稱為：「John Hololive」。
對於這場意外的「加入 hololive」，Broxh 本人反應相當大方且幽默，在個人 X 上發文：「我是 holo live」接著就湧入一群 hololive 粉絲：「現在你是我們的一員了」、「恭喜你加入 hololive」、「你是第二位 BestGirl」、「是時候做一個 V 皮了」、「原來你是 hololive 幕後真正的擁有者」
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前 ・ 19
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 3
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 26
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 3 天前 ・ 81
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 3 天前 ・ 7
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 107
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 16
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 12
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了
金獎導演李安今（7日）出席張靚蓓編著的《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 10
Andy分手家寧1年脫單？攜「神秘女伴」坐小船掀暴動！
娛樂中心／江姿儀報導YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，2人時常拍影片隔空交火。上月家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，Andy突然發限時動態嗨喊「天大的好消息」，雖然之後家寧IG恢復正常，但還是在網路上引發熱議。近日Andy前往越南旅遊，今（6日）凌晨突然曬出與神祕女子合照，拋出震撼彈「有個消息跟你們分享」，讓外界猜測是脫單，引起高度關注。民視 ・ 1 天前 ・ 4
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 42
舒華「化身藍仙子」露美腿登世運主持 ACON直播驚見空位超多
韓國頒獎典禮AAA（ Asia Artist Awards）昨（7日）落幕，適逢10周年今（7日）也繼續在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦大型音樂祭「ACON 2025」，由女團i-dle成員舒華、男團Cravity成員Allen兩位台灣出身的孩子，搭配戲劇男神李濬榮和女團Kiiikiii成員Sui擔任主持人，不過從直播中就能看出看台區空位相當多，儘管最貴票價僅台幣3588元，粉絲仍不買賬。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7