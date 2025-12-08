Yagoo整形？實況大獎誤用陌生男子照片代表hololive，Kiara：我認不出老闆了

實況主大獎 The Streamer Awards 2025 在昨日（7）落幕，最終由 IShowSpeed 獲得「年度實況主」。而整場大獎同樣也是「笑果」不斷，除了創作者們各自的表演、上台分享過去一年的趣事外，主辦方的一些失誤更是造就出有趣的迷因。當典介紹「最佳內容組織獎」（Best Content Organization）入圍名單，介紹到知名 VTuber 公司 hololive 時，圖片居然是一名陌生的男子，引起觀眾和觀看的實況主大笑，連 hololive 成員們都發文笑稱：「Yagoo 改版了？」

hololive 的代表圖是...誰？（圖源：The Streamer Awards）

當「最佳內容組織獎」介紹到 hololive 時，螢幕上出現的代表照片竟然不是大家熟悉的母公司 COVER 執行長「Yagoo」（谷鄉元昭），也不是旗下的任何一名虛擬偶像，而是一名留著鬍子的陌生男子。這個誇張的失誤立刻引爆聊天室，全都是「？？？？？？？」、「誰？」、「笑死，他是誰？？？」

經過網友指認，這位莫名成為 hololive 代言人的男子，其實是來自紐西蘭的實況主 Broxh。Broxh 平時以精湛的木雕工藝直播聞名，更曾因霸氣拒絕觀眾斗內的佛系風格而爆紅。這場烏龍不只是讓觀眾笑翻，連 hololive 旗下的成員都跟著發文，Takanashi Kiara 都在推特上傻眼發文：「肯定是太久沒見到 Yagoo，因為我都認不出老闆了」、Airani iofifteen：「我們...有新老闆了？」、Mori Calliope：「笑死」、Anya Melfissa：「Yagoo 改版了，真棒」引發粉絲瘋狂轉發。網路上隨即湧現大量惡搞迷因，將 Broxh 改成不同 VTuber 或是相關 hololive 造型，將他戲稱為：「John Hololive」。

對於這場意外的「加入 hololive」，Broxh 本人反應相當大方且幽默，在個人 X 上發文：「我是 holo live」接著就湧入一群 hololive 粉絲：「現在你是我們的一員了」、「恭喜你加入 hololive」、「你是第二位 BestGirl」、「是時候做一個 V 皮了」、「原來你是 hololive 幕後真正的擁有者」