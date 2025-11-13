Yahoo《星二代很忙內》鹿希派、焦曼婷、徐新洋現身電影試映會！

星二代老爸評價大公開！徐新洋吐槽徐乃麟不看電視 焦曼婷曝焦恩俊給大拇指

（左起）鹿希派、麻由焦曼婷、徐新洋現身Yahoo x 《逃亡遊戲》電影特別場首映會。

Yahoo聯手電影《逃亡遊戲》日前在台北大巨蛋秀泰影城舉辦Yahoo特別場首映會，並從Yahoo電影戲劇的Facebook、IG、Threads中抽出25組幸運粉絲免費觀影，現場更鼓勵粉絲打卡並分享至社群，還送精美電影小禮，成功創造高互動與回饋，Yahoo原創節目《星二代很忙內》主持群鹿希派、徐新洋、焦曼婷更親臨主持。難得在戲院合體現身的三人，除了力挺電影，現場互動對話默契十足，三人也都對當電影咖懷抱憧憬，問到未來想挑戰的角色，鹿希派說：「如果不是主角至少也要是配角，讓大家看見不一樣的我也是對粉絲的交代。」焦曼婷則想挑戰演動作戲，私下更有在練習拳擊、射箭，她也藉機喊話，希望有天能有和爸爸焦恩俊演對手戲。

焦曼婷過去曾演出過電影《大尾鱸鰻2》、《無毒島》等，對於演員之路充滿熱情。她坦言希望有天能和爸爸焦恩俊演對手戲，「無論是哪種形式，我都蠻想跟他演對立面的角色，或許我們在劇中會需要吵架，我們平常很像兄弟，我個性比較偏男性化，平常相處都會互虧，沒有在客氣，如果有一個工作可以正大光明的嗆他，應該會很有趣！」

Yahoo《星二代很忙內》主持人焦曼婷喊話想演對立角色「吵架嗆爸爸」。

鹿希派許久沒進戲院，這次觀賞《逃亡遊戲》覺得相當過癮：「很久沒進電影院看不燒腦的電影，非常過癮！」提到導演艾德格萊特曾和動作巨星湯姆克魯斯合作，讓鹿希派語出驚人說：「 想到阿湯哥就會想到憲哥，我們晚輩要加油，讓長輩多休息，是時候該我接班了。」

Yahoo《星二代很忙內》主持人鹿希派笑嗆吳宗憲「該我接班了」。

三人主持《星二代很忙內》默契漸入佳境，表現備受觀眾肯定。談到爸爸對於自己的評價，鹿希派表示吳宗憲私下有在觀看節目，對他來說已經是莫大的鼓勵，「有一次他罵我時說出『我剛剛在看你的節目』，當下我反而覺得感動，因為他從來沒參加過我的表演，他現在躲不掉了，有看我就覺得很好了，他已經63歲了，長輩看YouTube耶！」如今鹿希派也成長很多，北中南都有經營牛肉麵店，還擔任吳宗憲特助、手握節目主持棒，算是用自己行動力讓爸爸安心。

徐新洋則笑說爸爸徐乃麟只會給建議但不看節目，「他連自己的節目都不看！」相較兩位理性的爸爸，焦曼婷表示，焦恩俊送給她一個「大拇指」，不但準時收看節目，並給予高度讚美，「他覺得我越來越進步，很開心有個平台可以讓我展現真實的自己，還可以被大家看見！」

Yahoo《星二代很忙內》主持人徐新洋吐槽徐乃麟不看電視。

電影《逃亡遊戲》Yahoo特別場首映會現場熱鬧非凡，除了Yahoo《星二代很忙內》的主持群外，住在台灣的日籍YouTuber「麻由」，及網紅Bella、Teddy、璟毅、Joyce也現身力挺，其中高人氣的「麻由」一出現還被粉絲包圍要求合照，為此次活動添加星光。