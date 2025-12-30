Yahoo中古車服務異動說明

親愛的用戶您好，

感謝您長期以來對 Yahoo 中古車服務 的支持與陪伴。

為了更有效地優化資源，並持續提供更好的平台服務與用戶體驗，經審慎評估，自2025/12/30起將不再提供Yahoo中古車服務。

若您欲查詢帳號內的 儲值點數，煩請2026/6/30前透過以下連結進行查詢：https://tw.usedcar.yahoo.com/balance_query。

衷心感謝您一路以來的信任與支持，我們也期待未來能持續以更優質的服務，貼近並豐富您的生活

如您有任何疑問或需要協助，歡迎隨時聯繫 Yahoo購物 客服中心，我們將竭誠為您服務。

Yahoo購物客服中心

再次謝謝您的支持！

Yahoo中古車 團隊 敬上