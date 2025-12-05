Yahoo公布十大台灣新聞與國際新聞事件 大罷免權否決、川普重返白宮居冠

cnews124251205a07

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

年度重點新聞出爐！Yahoo公布2025年度「十大台灣新聞事件」、「十大國際新聞事件」排行榜。回顧十大台灣新聞事件，由全台矚目的「大罷免全否決」、花蓮「鏟子超人」、台美「關稅風暴」為最受關注前三名。另外，全球政局重組與區域衝突仍牽動國際局勢，「川普重返白宮一年」政策衝擊全球經貿、日本首位女首相高市早苗上任提及「台灣有事論」引發中日關係緊張、「以哈停火」則是最受關注的國際焦點話題。

2025年「十大台灣新聞事件」以政局對立、天災與社會安全、及經濟民生相關議題最受矚目。在政壇部分，由「史無前例大罷免全否決」奪下年度榜首，不僅突顯高度對立的政治氛圍，也反映朝小野大格局下的國會攻防。在經濟民生議題中，「關稅風暴」引發台股動盪，創單日最大跌幅紀錄後，市場迅速回補，年終回升並逆勢創新高，攻上排行榜第三名；而政府還稅於民，實施「史上最高金額全民普發一萬現金」，名列第四；「國定假日新制上路」，未來勞動節、小年夜、教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日皆放假，名列第八。

在天災與社會安全部分，「馬太鞍溪堰塞湖溢流」重創光復鄉，災後「鏟子超人」志工湧入協助重建，展現台灣社會的團結與韌性，高居第二。「台中非洲豬瘟」爆發，成台灣20年來首起非洲豬瘟病例，為防疫情擴散更實施全國豬隻禁運、禁宰五天，名列第五；台灣史上最嚴重百貨公安事故「台中新光三越氣爆」，使政府重新審視商場的公安檢查，排名第六；「三峽78歲翁肇事」，將高齡駕駛管理制度與道路安全再度推上討論，名列第七。此外，「王大陸閃兵案延燒，多名男星遭起訴」及「「剴剴案」重判無期，創虐童致死案最高刑期紀錄」則分列第九、第十名。

2025年度「十大國際新聞事件」由「川普重返白宮引起全球政經震盪」拿下榜首。美國總統川普年初重返執政，推動「美國優先」的施政措施，帶動全球政經局勢劇烈震盪；而睽違六年舉辦的「川習會」，達成暫緩部分關稅升級等協議，象徵美中關係的暫時降溫，排名第六。此外，生成式AI熱潮持續，「輝達市值破5兆美元」，但也引發市場對AI投資過熱的警示，排名第四；深受全球敬重的教宗方濟各辭世，首位美籍教宗「良十四世繼任」，排名第九。

加上全球及地緣政治衝突未歇，「日本首位女首相高市早苗」上位，答詢時提及「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的情況，引發中國強烈反彈，排名第二；「以哈停火」讓加薩戰事暫歇，但雙方仍持續互控違反條款，和平前景依舊充滿隱憂，排名第三；而去年12月短暫宣布戒嚴引發憲政危機的南韓，今年6月政權交替，「尹錫悅被捕，開啟李在明時代」，排名第七。

公共危機方面，日漫《我所看見的未來》內容被部分民眾認為預言了災難事件，其中提及的「7月5日預言未發生」，日本氣象廳也公開闢謠，排名第五；亞洲爆發人口販運與網路詐騙危機，「美國司法部起訴柬埔寨，台灣9間公司亦遭制裁」，名列第八；「香港宏福苑大火」，為香港近80年來最嚴重的火災事件，災後安置、心理創傷撫慰也成重要課題，排名第十。

