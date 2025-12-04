Yahoo公布2025十大台灣新聞事件 大罷免、鏟子超人、關稅風暴、閃兵案

記者李鴻典／台北報導

Yahoo今（4）日公布2025年度「十大台灣新聞事件」排行榜。回顧十大台灣新聞事件，由全台矚目的「大罷免全否決」、花蓮「鏟子超人」、台美「關稅風暴」為最受關注前三名。

2025年「十大台灣新聞事件」出爐，今年以政局對立、天災與社會安全、及經濟民生相關議題最受矚目。在政壇部分，由「史無前例大罷免全否決」奪下年度榜首，不僅突顯高度對立的政治氛圍，也反映朝小野大格局下的國會攻防。

在經濟民生議題中，「關稅風暴」引發台股動盪，創單日最大跌幅紀錄後，市場迅速回補，年終回升並逆勢創新高，攻上排行榜第三名；而政府還稅於民，實施「史上最高金額全民普發一萬現金」，名列第四；「國定假日新制上路」，未來勞動節、小年夜、教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日皆放假，名列第八。

「馬太鞍溪堰塞湖溢流」重創光復鄉，災後「鏟子超人」志工湧入協助重建，展現台灣社會的團結與韌性。

在天災與社會安全部分，「馬太鞍溪堰塞湖溢流」重創光復鄉，災後「鏟子超人」志工湧入協助重建，展現台灣社會的團結與韌性，高居第二。「台中非洲豬瘟」爆發，成台灣20年來首起非洲豬瘟病例，為防疫情擴散更實施全國豬隻禁運、禁宰五天，名列第五。

台灣史上最嚴重百貨公安事故「台中新光三越氣爆」，使政府重新審視商場的公安檢查，排名第六；「三峽78歲翁肇事」，將高齡駕駛管理制度與道路安全再度推上討論，名列第七。此外，「王大陸閃兵案延燒，多名男星遭起訴」及「『剴剴案』重判無期，創虐童致死案最高刑期紀錄」則分列第九、第十名。

Yahoo【2025年十大台灣新聞事件】

史無前例「大罷免」全否決 朝野僵局難解

馬太鞍溪堰塞湖溢流19死 「鏟子超人」送暖

關稅風暴 台股大怒神 暴跌後逆勢創新高

史上最高金額 全民普發一萬現金

5月認證10月破功 台中爆非洲豬瘟

台中新光三越氣爆5死 百貨最嚴重公安事故

三峽78歲翁肇事 高齡駕駛管理制度引討論

國定假日新制上路 全年增4+1天

王大陸閃兵案延燒 多名男星遭起訴

「剴剴案」重判無期 虐童致死案最高刑期

※排行榜係為由Yahoo新聞編輯精選、2025年1月1日至12月3日Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行。

