Yahoo公布2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」、「十大熱門戲劇」排行榜

情感話題掀熱議！金秀賢與金賽綸爭議引跨國討論；Lulu陳漢典、劉品言連晨翔喜訊搶版面

華人圈巨星殞落！大S、方大同離世震撼各界

陸、韓、台三足鼎立戲劇榜！《許我耀眼》《折腰》奪冠亞軍、《苦盡柑來遇見你》緊追在後

Yahoo今（17日）揭曉2025年度「十大娛樂事件」、「十大娛樂人物」[1]、和「十大熱門戲劇」[2]排行榜，盤點今年娛樂圈焦點與熱門影視話題。在十大娛樂事件中，以情感議題最受關注，其中以「金秀賢與金賽綸感情爭議」、「范姜彥豐與粿粿」婚變風波最受關注；「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔雙喜臨門」的好消息也入榜。在十大娛樂人物中，「大S」、「方大同」離世震驚各界，為前二名；受爭議風波的韓星「金秀賢」排第三。而十大熱門戲劇中，由陸、韓、台三足鼎立，《許我耀眼》奪冠、《折腰》緊追其後；韓劇《苦盡柑來遇見你》、《魷魚遊戲3》與台劇《我們六個》等也進榜！

Yahoo公布2025年度「十大娛樂事件」排行榜。

金秀賢、金賽綸感情爭議最受矚目！Lulu陳漢典爆婚訊、劉品言連晨翔雙喜臨門成話題

韓流襲台！GD、TWICE、SJ、AAA頒獎典禮引追星潮！大咖輪番上陣 大巨蛋邁新里程碑

今年「十大娛樂事件」主要聚焦情感相關議題。韓星「金秀賢與金賽綸感情爭議」掀起跨國討論，成為年度最受關注焦點，排名第一；「范姜彥豐爆粿粿出軌王子」，因演變成網友集體「鍵盤辦案」成話題，排名第二。與此同時，「Lulu陳漢典爆婚訊」、「劉品言與連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門」的好消息震驚娛樂圈，分居第三與第七。此外，由王大陸而起的「演藝圈逃兵役事件」、百萬YouTuber「家寧與Andy老師糾紛」、「魏如萱認愛小21歲新男友」引發的三角關係爭議 ，皆引起網友討論，分列第五、第六和第八。

韓流威力不減，GD、TWICE、SJ等韓星登台舉辦演唱會，加上韓國年末大型頒獎典禮AAA移師高雄舉辦，掀起一波韓流熱潮，成為追星族的熱門話題，排行第四；「臺北大巨蛋大咖演唱會爆發」成為歌手的新夢想舞台 ，位居第九；韓國女星全智賢新作《暴風圈》因涉及爭議台詞 ，引發中國、伊拉克、越南三國觀眾不滿成焦點，位居年度排行第十。

【2025年度十大娛樂事件】

1. 金秀賢& 金賽綸感情爭議

2. 范姜彥豐爆粿粿出軌王子

3. Lulu & 陳漢典爆婚訊 網友揪蛛絲馬跡

4. GD、TWICE、SJ韓流來襲！頒獎典禮移師台灣

5. 演藝圈逃兵役事件連環爆

6. 家寧& Andy老師糾紛

7. 劉品言& 連晨翔閃婚懷孕雙喜臨門

8. 魏如萱離婚後認愛小21歲男友

9. 臺北大巨蛋新里程碑 大咖演唱會爆發

10. 全智賢《暴風圈》掀國際爭議



Yahoo公布2025年度「十大娛樂人物」排行榜。

星星殞落、爭議風暴持續！大S、方大同及顏正國離世惹唏噓

中國演員于朦朧陷陰謀論，金秀賢、王大陸形象重挫，Lulu閃婚報喜、沈玉琳好轉迎新生！

2025年「十大娛樂人物」百感交集，最受關注的莫過於年初因流感併發肺炎去世的「大S」徐熙媛；同樣因病離世的音樂人「方大同」、男星「顏正國」則分列第二、第七。韓星「金秀賢」因與已逝女星金賽綸爆出情感與債務爭議、藝人「江祖平」揭露劇組性騷擾、中國演員「于朦朧」的墜樓事件、「王大陸」因逃兵役牽扯案外案，讓演藝圈的公共議題備受矚目，分列第三、第六、第八、第九。

然而，演藝圈好消息也振奮人心，「沈玉琳」因罹患白血病入院後病情逐漸好轉，位列第四。主持人「Lulu黃路梓茵」與陳漢典拋出結婚震撼彈，愛情事業雙豐收，名列第五。「陳妍希」離婚後以新劇《狙擊蝴蝶》回歸大獲好評，登上榜單第十名。

【2025年度十大娛樂人物】

1. 大S

2. 方大同

3. 金秀賢

4. 沈玉琳

5. Lulu黃路梓茵

6. 江祖平

7. 顏正國

8. 于朦朧

9. 王大陸

10. 陳妍希



Yahoo公布2025年度「十大熱門戲劇」排行榜。

陸劇甜寵與權謀制霸！趙露思《許我耀眼》奪冠、古裝愛情喜劇《折腰》居第二

韓劇《苦盡柑來》療癒人心、《魷魚遊戲3》引爆全球話題，台劇以質感與議題成功殺入榜單

2025年「十大熱門戲劇」由陸劇、台劇、韓劇三方鼎立。陸劇《許我耀眼》，以 權力、金錢、社會階層、身份焦慮等現代社會的戀愛與婚姻關係，引起觀眾熱議，強勢登頂；古裝劇《折腰》上演先婚後愛的愛情喜劇魅力，位居第二。另一部爆款陸劇《難哄》則以浪漫青春戀曲，名列第四；古裝大戲《藏海傳》憑藉頂流男神肖戰的復仇大戲，位居第九。

韓劇版圖由IU與朴寶劍主演的時代劇《苦盡柑來遇見你》領頭，名列第三；穿越劇《暴君的廚師》上演韓國料理，如同韓劇古裝版《黑白大廚》，名列第五。全球矚目的現象級續作《魷魚遊戲3》持續試煉的人性三溫暖，位居第六。

台劇則由根據真實社會事件「李月桂案」所翻拍的大愛劇《我們六個》、Netflix原創影集《回魂計》雙雙入榜，分列第七及第八；而探討婚姻關係的《童話故事下集》，則成為已婚婦女必追、未婚女性先追起來當預防針的愛情清醒喜劇，位居第十。

【2025年度十大熱門戲劇】

1. 許我耀眼

2. 折腰

3. 苦盡柑來遇見你

4. 難哄

5. 暴君的廚師

6. 魷魚遊戲3

7. 我們六個

8. 回魂計

9. 藏海傳

10. 童話故事下集



[1] 「十大娛樂事件」和「十大娛樂人物」排行榜係為2025年1月1日至12月16日Yahoo關鍵字搜尋量及編輯精選綜合加權排行。

[2] 「十大熱門戲劇」排行榜係由Yahoo電影戲劇編輯部、2025年1月1日至12月16日間Yahoo關鍵字搜尋量與網路討論聲量綜合加權精選排行。