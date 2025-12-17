Yahoo公布2025年度「十大運動事件」、「十大運動人物」排行榜

「中華隊」逆襲奪經典賽門票榮登運動雙冠王！

「大谷翔平」領「道奇締MLB 25年首次連霸紀錄」奪雙榜亞軍

黃金世代謝幕！戴資穎、林書豪、林智勝傳奇退役，李洋掌運動部掀體壇新篇章

Yahoo今（17日）公布2025年度「十大運動事件」、「十大運動人物」排行榜[1]，多項焦點事件與話題人物同時橫跨雙榜。其中，中華隊驚險拿下重返經典賽門票，成為今年最受矚目的運動雙冠王。美國職棒「道奇隊奪二連霸」締造MLB 25年來紀錄，榮登運動事件榜第二名；靈魂人物「大谷翔平」也搶下人物榜亞軍，同隊的「山本由伸」亦受關注入榜。

Yahoo公布2025年度「十大運動事件」排行榜。

棒球主導全年話題！中華隊搶下經典賽門票成焦點！

台灣體育制度升格「運動部」！運動圈「大韓援時代」來臨

2025 年「十大運動事件」由棒球強勢主導、包辦五席。「中華隊驚險拿到經典賽門票」，將前進東京巨蛋與日本、南韓等勁旅同組較勁，排名第一；同時，「中華隊在各層級國際賽成績斐然」，從 U12、U18、女子亞洲盃到 U15 連霸都繳出亮眼成績，展現台灣棒球厚實底蘊，排名第八。台灣職棒「樂天入主桃猿後奪首冠」在季後挑戰賽、台灣大賽連續逆襲統一獅與中信兄弟奪冠，排名第四；然而食安、贈票與總教練異動等爭議接連發生，使「樂天桃猿風波不斷」位居第九。富邦悍將簽下啦啦隊女神李珠珢後，為「台灣進入大韓援時代」再掀高峰，儘管球季戰績低迷，「韓籍三本柱」李珠珢、南珉貞和李雅英引爆追星潮、帶動主場觀眾逆勢成長，也讓韓流從職棒延燒至職籃、職排，排名第十。

此外，「運動部掛牌」並由奧運羽球雙金名將李洋接掌首任部長，象徵台灣體育行政邁入全新階段，排名第六；「雙北世壯運」以30至105歲的最廣參賽年齡層創紀錄，從百歲標槍金牌選手Sawang Janpram、「昆凌爺爺」Laurence Quinlivan、「噴射機阿嬤」林潘秀雲及勇奪柔道金牌的金曲歌王蕭煌奇等，都展現銀髮族強大活力，位居第七。

國際賽事方面，「洛杉磯道奇二連霸」締造MLB近25年首次連霸紀錄，排名第二。NBA賽場上，則由「雷霆搬家後勇奪首冠」掀起話題，不僅象徵新世代戰力成形，也被看好有望開啟新王朝時代，名列第三。同時，戴資穎、林書豪、林智勝等多位承載球迷滿滿青春記憶的「體壇傳奇球星退休」，也象徵一個黃金世代的落幕，排名第五。

【2025年十大運動事件】

1. 中華隊驚險拿到經典賽門票

2. 洛杉磯道奇二連霸

3. 雷霆勇奪搬家後首座總冠軍

4. 樂天集團入主桃猿後首冠

5. 眾多體壇傳奇球星退休

6. 運動部掛牌，李洋接掌部長

7. 雙北世壯運展現銀髮族活力

8. 中華隊各層級國際賽成績斐然

9. 樂天桃猿風波不斷

10. 台灣進入大韓援時代



Yahoo公布2025年度「十大運動人物」排行榜。

道奇日籍雙星大放異彩、台將齊發展現2025體壇最強戰力！

戴資穎、林書豪、林智勝等傳奇落幕！李洋轉戰運動部長邁入體壇新篇章

今年「十大運動人物」星光熠熠，「中華隊」在經典賽資格賽逆襲西班牙、成功搶下 2026門票奪下榜首；在Yahoo年度關鍵字中，人物主題類搜尋量最高[2]的「大谷翔平」，本季重返投手丘便締造歷史級投打紀錄，帶領道奇二連霸，並奪下國聯年度 MVP，排名第二；同是道奇隊強投「山本由伸」則以系列賽多場勝投與世界大賽 MVP 身分成為連霸關鍵，名列第十。而「古林睿煬」加盟火腿隊後第二次登板就奪首勝震撼全日、「陳傑憲」以台灣隊長身分領軍經典賽資格賽搶下門票、舊金山巨人隊「鄧愷威」在大聯盟以中繼5局好投為生涯勝場數開張，三人以亮眼表現展現台灣體壇實力，分列第五、六、七名。

與此同時，今年也見證多位黃金世代運動員的謝幕時刻。世界羽球天后「戴資穎」無預警宣布退役震撼各界，名列第三；「林書豪」率領新北國王打下TPBL冠軍後高掛球鞋，結束15年職籃旅程，名列第四；奧運羽球雙金得主「李洋」在巴黎奧運後退役，並出任運動部首任部長，期許優先聚焦運動員需求，名列第八；「林智勝」則以最後一打席開轟為22年生涯畫下傳奇句點，榮登第九。

【2025年十大運動人物】

1. 經典賽資格賽中華隊

2. 大谷翔平

3. 戴資穎

4. 林書豪

5. 古林睿煬

6. 陳傑憲

7. 鄧愷威

8. 李洋

9. 林智勝

10. 山本由伸



[1] 此排行榜是由Yahoo運動編輯精選、2025年1月1日至12月16日Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行。

[2] 此為2025年1月-11月Yahoo年度關鍵字人物主題搜尋排行。