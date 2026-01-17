Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP10！《模範計程車3》第5，《狙擊蝴蝶》第2，冠軍確實值得追
【文／Beauty美人圈．Eve】近期有不少好看台劇，例如《監所男子囚生記》、《人浮於愛》、《如果我不曾見過太陽》，都很值得一看，陸劇方面《長安二十四計》、《狙擊蝴蝶》的熱度也很高，而《一吻爆炸》、《親愛的X》、《模範計程車3》等韓劇同樣很多人推薦。以下Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP10，《模範計程車3》第5，《狙擊蝴蝶》第2，冠軍燒腦又好看！
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP10：《監所男子囚生記》
《監所男子囚生記》由楊祐寧、劉以豪、陳澤耀等人主演，以華語劇罕見的監所管理員生活為設定，用黑色幽默描繪監獄體系下的荒謬與人性，呈現一群在極限環境中尋求尊嚴與救贖的普通人。播出後幽默搞笑的劇情大受歡迎，在場景細節上的講究也得到真實監所管理員的認可，是相當值得一追的好劇。
此劇描述陳澤耀飾演的前跆拳道選手阿耀因傷退役後沉迷賭博，為償還債務而成為監所管理員，負責照顧楊祐寧飾演獄中勢力龐大的受刑人吉娃娃。在獄中工作後，阿耀發現同事各有難處，面對體制僵化與高壓環境，管理員們的工作遠比想像艱辛，時常面臨囚犯衝突與突發事件。隨著時間推移，阿耀與同僚逐漸在混亂中建立信任與友情，也在與劉以豪飾演的教誨師姜一傑的對立與協作之間，重新思考「自由」與「囚禁」的意義。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP9：《人浮於愛》
《人浮於愛》改編自 侯文詠 的同名小說，由楊祐寧、邵雨薇、范少勳、簡嫚書、宋芸樺共同演出。劇情圍繞心理醫師的禁忌之戀、身分差距帶來的格差戀，交織出三位女性在愛情選擇與價值觀上的拉扯與衝突。整部劇走冷色調、偏工業風的視覺路線，搭配鏡面破碎等畫面設計，放大角色內心的失衡感，開創愛情劇非浪漫化敘事新風格。
此劇描述邵雨薇飾演的周曉琪將愛情視為金錢交易，與富商維持表現完美的關係，一次心理諮商，她遇見楊祐寧飾演已經有穩定伴侶的精神科醫師顧厚澤，意外喚起深埋的慾望，兩人在愛與情慾間掙扎。宋芸樺飾演平凡上班族潘心彤連番遭遇情感與現實打擊，卻意外邂逅范少勳飾演帥氣富二代辛毅夫，重新燃起人生希望。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP8：《一吻爆炸》
《一吻爆炸》由《千元律師》的導演金宰賢執導，找來張基龍、安恩真主演，一開播收視就開紅盤，更一度登上Netflix排行榜冠軍，才第一集男女主角就熱吻，兩人也非常有CP感，雖然劇情不算太有新意，不過甜蜜氛圍還是讓人忍不住想繼續看下去。
此劇描述安恩真飾演的單身女子高多琳為了獲得一家嬰兒用品公司的職位，不得已謊稱自己是已婚媽媽，原本只是職場上的小謊言，卻在遇上張基龍飾演冷靜幹練的組長孔志赫後，意外引發一連串爆笑與浪漫的化學反應。當一次突如其來的吻打亂了兩人原本秩序井然的生活，謊言與真情之間的界線開始崩塌，也讓兩人的命運徹底翻轉。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP7：《操控遊戲》
《操控遊戲》翻拍自2017年的韓國電影《虛擬城市》，由池昌旭、都敬秀、李光洙、趙允秀等人主演，其中時常演出暖男角色的都敬秀，這次挑戰喪心病狂的藝術家，演技精湛的他演起黑化角色相當有看頭，在綜藝中搞笑的李光洙同樣詮釋反派，冷漠、玩世不恭的模樣完全顛覆平常幽默風趣的形象。
劇情描述池昌旭飾演一名正義感爆棚的平凡男人朴台仲，某次好心的撿起遺落的手機，卻被捲入一起強姦殺人的案件中，含冤入獄的他不僅被判無期徒刑，發現這一切竟都是都敬秀飾演的安耀翰所策劃，朴台仲誓言要讓對方付出代價，展開復仇計畫。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP6：《親愛的X》
《親愛的X》改編自同名網路漫畫，由金裕貞、金永大主演，一直帶給外界鄰家妹妹印象的金裕貞這次挑戰惡女角色，瘋批美人模樣被冠上史上「最惡女主角」稱號，完全顛覆過往形象。金永大則詮釋愛而不得的「守候男」，兩人的搭檔超級吸引人，不斷反轉的劇情也讓觀眾忍不住想一集接著一集看下去，評價非常不錯，可惜最後被不少人認為爛尾，十分可惜。
劇情描述金裕貞飾演的白雅珍是一位外貌亮眼、形象完美的韓國頂級女演員，表面上親切善良，但只要有人觸碰到她的底線，她立刻會展現出反社會人格的一面，毫不猶豫操縱周遭的人達成自己的目的。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP5：《模範計程車3》
《模範計程車》改編自同名漫畫，由李帝勳主演，講述為了一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們，而開始代替他們進行復仇計畫的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」的故事。自從2021年播出第一季後就大獲好評，最終章第三季也終於上線，首集就取得9.5%的高收視率，創下2025年韓國迷你劇最高開播收視。
劇情描述「彩虹運輸」的司機均由秘密特務擔任，專門懲治那些逃脫法律制裁的罪犯，在一次行動中，團隊接觸到一家高利貸集團，並意識到這可能成為他們迄今最大的挑戰，他們進一步發現該犯罪集團與國際人口販運組織關系密切，這些追尋正義的人決定將任務延伸至海外，試圖徹底摧毀這一犯罪集團的核心勢力。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP4：《認罪之罪》
《認罪之罪》由《愛的迫降》、《我的女神室友斗娜》導演李正孝執導，找來全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演，以兩位女性為核心，展開一場心理遊戲。這也是金高銀難得挑戰懸疑劇，詮釋監獄中被稱為「魔女」的神秘女子，全道嬿則飾演丈夫離奇死亡後，被指控為兇手並判處無期徒刑的絕望女子，兩人的對手戲非常有張力，值得一看。
劇情講述由全道嬿飾演的平凡美術老師安允秀，在丈夫意外身亡後卻遭誣陷成兇手，瞬間成為輿論攻擊的焦點。而金高銀飾演的獄中女囚牟恩，氣場冷靜又詭異，竟主動提出要用「自白」交換一項神秘條件，讓兩人捲入一場危險的交易與真相漩渦。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP3：《長安二十四計》
《長安二十四計》由成毅主演，故事採單元式結構，以《孫子兵法》為創作靈感，劇情對應三十六計中的各式計謀，充滿著層層的反轉和試探，相當燒腦。而為了完整再現盛唐風貌，劇組斥資1.2億人民幣搭建長安城景、朱雀大街與「藏兵巷」地下地道，甚至將敦煌壁畫元素融入至宮廷布景之中，處處皆是用心細節。
故事以唐朝文承年間為背景，講述成毅飾演背負滅門之仇的謝淮安潛伏十年，在帝王蕭武陽的支持下，集結畫師白莞、忠義將領顧玉、劍客葉崢等人，與虎賁將軍言鳳山展開智謀較量，誓言要粉碎其裂國的陰謀。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP2：《狙擊蝴蝶》
《狙擊蝴蝶》改編自同名小說，由陳妍希、周柯宇主演，雖然現在姐弟戀題材的劇很多，不過此劇類似女版「長腿叔叔」的設定令人耳目一新。兩位主角在劇中設定差了11歲，但現實生活中卻足足相差19歲，不過保養得宜的陳妍希還是當年「國民初戀」沈佳宜的模樣，跟小鮮肉周柯宇搭檔絲毫沒有違和感，甚至CP感滿滿。
劇情描述陳妍希飾演的岑矜陷入人生低谷時，接到了周柯宇飾演曾經資助過的鄉村少年李霧的求助電話，決定將無依無靠的他接到海市唸書。在李霧的陪伴下，岑矜逐漸走出離婚陰霾，重新回到職場，成為了小有名氣的策展人，而成為大學生的李霧，發現自己對岑矜有著不一樣的情愫，但終究沒有等到她的回應，兩人就此分道揚鑣。直到6年後，成為職場菁英的李霧回到海市，與岑矜因工作再度重逢。
Yahoo十二月戲劇口碑榜TOP1：《如果我不曾見過太陽》
《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、江齊、程予希主演，新穎的組合讓影集上線前就備受觀眾期待。此劇分為兩部曲，首部曲整體氛圍很黑暗沉重，尤其是女主角被性侵的畫面讓人看了喘不過氣。第二季則加入神秘角色柯佳嬿，並慢慢揭開一切的謎底，不過這部劇的評價有些兩極，有觀眾認為太拖戲，而且柯佳嬿跟曾敬驊實在沒有CP感，但也有人認為劇中探討的議題十分值得深思。
劇情描述曾敬驊飾演年僅25歲的李壬曜自首，坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」，入獄後他答應接受江齊飾演的紀錄片企劃周品瑜採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被李沐飾演身穿高中制服的神祕少女糾纏，夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。
