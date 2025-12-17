Yahoo十大娛樂事件｜金秀賢金賽綸情感爭議、粿粿婚變范姜彥豐、Lulu漢典爆喜訊全網關注

2025年娛樂消息從情感爭議到閃婚懷孕喜訊，還有追星族最樂見的演唱會大爆發，讓大家的八卦魂停不下來！韓星金秀賢和金賽綸的情感爭議，雙方各執一詞爭執不休；范姜彥豐和粿粿婚變，爆出王子是介入婚姻的第三者；Lulu、陳漢典驚喜宣布閃婚，嚇壞所有人，卻也引發網友辦案，找出他們相愛的蛛絲馬跡。Yahoo十大娛樂事件還有全台關注的藝人閃兵役案、YouTuber家寧和Andy老師的糾紛、雙喜臨門的劉品言和連晨翔、魏如萱認愛小21歲新男友、韓流來襲韓星接力登台、全智賢新劇爭議、臺北大巨蛋演唱會大爆發等，讓2025年的娛樂圈話題不斷。

Yahoo十大娛樂事件｜金秀賢x金賽綸情感爭議、范姜彥豐x粿粿婚變風波、Lulu漢典喜訊⋯回顧2025熱門娛樂事件！

※ 此排行榜是由Yahoo奇摩編輯精選、Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行。

2025年十大娛樂事件｜金秀賢&金賽綸感情爭議

韓國童星出道的金賽綸在今年2月離世，沒想到死後並不平靜，她的遺屬爆料韓星金秀賢曾與其在未成年時期交往，並在女方因酒駕演藝事業大受打擊時催討債務，疑似成為壓垮她的最後一根稻草。在接二連三的證據和媒體報導之下，金秀賢的形象一落千丈，雙方也對簿公堂，目前金秀賢方重申部分爆料為虛假事實，金賽綸遺屬所提出的證據是否皆為事實也有待商榷，整起事件似乎還需要一些時間才能真正落幕。

👉金秀賢懶人包！金秀賢淚灑記者會持否認態度 將提告家屬 爭議事件時間軸一次看

金秀賢、金賽綸。（翻攝soohyun_k216、ron_sae IG）

2025年十大娛樂事件｜范姜彥豐爆粿粿出軌王子

今年10月最震撼的爆料，當屬藝人范姜彥豐與粿粿婚變，扯出王子邱勝翊變「小王」的事件。起因是范姜彥豐突然發文標註粿粿與王子，指出他們偽裝成朋友的樣子，實際上卻狠狠踐踏他的信任和真心，寫下：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」引發軒然大波。之後王子也坦承因關心與安慰而「超過了朋友間應有的界線」，但否認介入婚姻，粿粿也以影片指出與范姜彥豐生活習慣、價值觀大不相同，才是離婚主因，雙方開始隔空喊話，網友幫忙鍵盤辦案，為這段三角關係帶來許多熱度。

👉粿粿曖昧王子懶人包：王子曾當面向范姜鞠躬道歉 賠償金超出負荷提「分期付款」

范姜彥豐與粿粿婚變，王子邱勝翊成為第三者？（圖／meigo.c_IG）

2025年十大娛樂事件｜Lulu陳漢典爆婚訊 網友狂找蛛絲馬跡

再來是最讓人驚訝的演藝圈消息，Lulu黃路梓茵和陳漢典閃電公布婚訊！螢幕前時常互虧，看起來關係超鐵的兩人，驚喜宣布修成正果，讓許多人看到新聞的時候只有一個字「蛤」？不過回過神來的網友開始搜尋兩人戀愛的蛛絲馬跡，發現之前Lulu赴美工作時陳漢典就全程相伴，平常錄影下班時漢典會默默等Lulu一起走，兩人在社群平台上也時常有甜蜜互動，事實上他們工作、生活都在一起，低調戀愛一年，卻鮮少有人察覺，連吳宗憲得知消息都直呼：「嚇傻了！」

👉陳漢典+Lulu結婚！過往放閃同框太甜「早有跡象」出國也要愛相隨

陳漢典、Lulu公開婚訊。（圖／翻攝自陳漢典臉書）

2025年十大娛樂事件｜韓流來襲GD、TWICE、SJ接力來 頒獎典禮移師台灣

今年一整年多組韓星登台舉辦演唱會，包括久違回歸的BIGBANG隊長G-DRAGON，今年就在台北小巨蛋、臺北大巨蛋接連舉辦了5場演唱會。還有「台灣囡仔」周子瑜所屬團體TWICE，在出道10年後首度回台開唱；與台灣頗有姻緣的Super Junior出道20周年，也在台北、高雄舉辦多場演出，與喜愛他們的粉絲見面。此外連韓國年末大型頒獎典禮AAA（2025 Asia Artist Award）都移師高雄舉辦，共有超過百位韓星同時現身高雄世運主場館，掀起一波韓流熱潮。由於韓星登台頻率大增，這兩年也有粉絲自行舉辦「台灣灶咖大賽」，統計各韓星來台次數，成為追星族之間的熱門話題。

SJ、GD、TWICE接力登台。（圖／遠雄創藝、Live_Nation_Taiwan、Galaxy_Corporation提供）

2025年十大娛樂事件｜演藝圈逃兵役事件連環爆

從王大陸起頭的閃兵役風波持續擴大，累積已經有15名藝人涉案，整起風暴震撼演藝圈。涉及整起事件的「閃兵代辦集團」，透過不法手段，偽造病歷或體檢報告以規避或減免兵役，收取十至數十萬不等的報酬。目前涉案藝人中修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰被求重刑2年8月，而王大陸則被求刑1年，引起網友熱烈討論。

👉藝人閃兵抓不完！她曝光驚人內幕「王大陸自己耍笨」意外扯出15男星

陳柏霖戴著漁夫帽，全身黑移送新北地檢署複訊。（圖／小娛樂）

2025年十大娛樂事件｜家寧與Andy老師糾紛

百萬YouTuber「眾量級CROWD」頻道創立者Andy老師與前女友家寧去年宣布分手，兩人隨後各自開立新頻道，然而今年3月Andy突然發布影片，對家寧和其母親提出八項指控，包含股權分配、薪資待遇、公司財務透明度、社群帳號管理權、董事職位變動、借名登記、商標申請，以及分手後被斷金援等問題。影片一出引起網友熱烈討論。之後家寧也發影片反擊，雙方透過網路唇槍舌戰，目前步入法律程序。然而10月Andy再爆張家「找人來處理我」，並撤出知名男星介入，讓這起事件越吵越烈。

👉家寧與Andy老師爭議事件懶人包：Andy新影片控「張家找人處理我」！爆知名男星介入

Andy和家寧對簿公堂。（圖／翻攝自眾量級IG）

2025年十大娛樂事件｜劉品言&連晨翔 閃婚懷孕雙喜臨門

今年也傳出了令人驚訝的喜訊，「言言」劉品言和連晨翔因合作《舊金山美容院》結緣，在今年6月公開雙重喜訊，宣布結婚與懷孕，並於11月誕下愛女「連TT」，兩人從螢幕情侶變為現實夫妻，甜蜜模樣羨煞眾人。兩人雖是因戲結緣，但因為之前沒有傳出戀愛消息，突然宣布結婚懷孕，讓許多人都相當驚訝，事實上他們都是偶像團體出身，言言2003年就以「Sweety」出道，當時她才15歲，連晨翔則是2014年以「SpeXial」出道，也算是兩人的共同點之一。

👉劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白

劉品言懷孕閃嫁連晨翔（圖／翻攝自劉品言IG）

2025年十大娛樂事件｜魏如萱離婚後認愛小21歲Ian

金曲歌后魏如萱今年7月被爆出與小21歲Ian交往引起熱議，除了兩人的年齡差距外，Ian和有22萬粉絲的網紅若盈曾是知名的網紅情侶，兩人速配的高顏值和藝術氣質深受一票粉絲喜愛。此外若盈當時在threads上發文疑似暗指魏如萱介入兩人感情，引來網友熱烈討論，但事後若盈將貼文刪除，並態度大轉彎發文息事寧人，魏如萱則是在媒體獨家曝光親密出遊照後選擇承認戀情，強調她和Ian都是單身狀態才開始交往。最後這場感情爭議在若盈和Ian各自在社群平台上宣布分手，終於畫下句點，目前Ian返回紐約讀書，魏如萱日前受訪表示和Ian穩定交往中，兩人天天視訊傳情，感情甜蜜。

👉魏如萱離婚後認愛小21歲Ian！前女友若盈急轉彎宣布分手 爭議一次看

魏如萱與小21歲新男友Ian、網紅若盈。（圖／waawei、ianccccccc、raeteng_IG）

2025年十大娛樂事件｜臺北大巨蛋新里程碑 大咖演唱會爆發

臺北大巨蛋於2024年底首度開放舉辦演唱會，第一位登上大巨蛋舞台的就是「周董」周杰倫，其他華語大咖歌手如張惠妹、五月天、林俊傑接力開唱，今年年底蔡依林也將連唱3場。外國藝人包括太妍、安德烈波伽利、G-DRAGON、Super Junior、NCT DREAM也都首度登上大巨蛋。以往歌手的夢想舞台多為台北小巨蛋、高雄巨蛋，現如今能容納更多觀眾的臺北大巨蛋，也成為歌手開唱的新里程碑。一場接一場的演唱會也挑戰觀眾的搶票能力，卡司越強越是一票難求，網路上各個平台的搶票攻略，如雨後春筍般出現，也成為社群上爭相討論、分享心得的熱門話題。

林俊傑、太妍、蔡依林都站上臺北大巨蛋舞台。（圖／JFJ_PRODUCTIONS、遠雄創藝、凌時差提供）

2025年十大娛樂事件｜全智賢《暴風圈》掀國際爭議

韓國女星全智賢今年以新作《暴風圈》回歸小螢幕，卻因為該劇不時出現吹捧韓國軍事和國際地位的劇情，甚至有貶低、抹黑中國、伊拉克、越南之嫌，引發三國觀眾不滿，而這些相關爭議台詞又都是由女主角全智賢口中說出，讓她瞬間成為眾矢之的，一時間爆發大規模抵制，更有三家廣告代言被撤下。劇集結束後全智賢破天荒首度登上好友洪真慶的YouTube網路節目，分享婚姻故事和未來演藝工作的方向，看似有想挽回聲勢，重塑親民形象的意圖。

👉全智賢《暴風圈》掀國際爭議！惹怒3國代言全掉 損失恐破8億台幣還難止血